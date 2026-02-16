Πάτρα: Γκρεμίστηκε εγκαταλειμμένο σπίτι – Άφαντος ο ιδιοκτήτης, κλειστή η οδός Ιωνίας

Αναστάτωση προκάλεσε το πρωί της περασμένης Παρασκευής η κατάρρευση τμήματος εξωτερικής τοιχοποιίας παλαιού διώροφου κτιρίου στη συμβολή των οδών Ιωνίας και Σμύρνης, στην Πάτρα, οδηγώντας στο κλείσιμο της οδού Ιωνίας για λόγους ασφαλείας.

Το περιστατικό, ευτυχώς χωρίς τραυματισμούς, επαναφέρει με ένταση το ζήτημα της στατικής επάρκειας παλαιών και ασυντήρητων κατασκευών, ιδίως σε περιόδους παρατεταμένων βροχοπτώσεων.

Τμήμα της εξωτερικής τοιχοποιίας αποκολλήθηκε και κατέπεσε και σε μέρος του οδοστρώματος, αφού ουσιαστικά δεν υπάρχει πεζοδρόμιο, με αποτέλεσμα να διασκορπιστούν μπάζα και φερτά υλικά στο σημείο.

Η περιοχή αποκλείστηκε πρόχειρα, ενώ η Αστυνομία προχώρησε σε πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας στο συγκεκριμένο τμήμα της οδού Ιωνίας, προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος για διερχόμενους πεζούς και οχήματα, καθώς ο ιδιοκτήτης ή οι ιδιοκτήτες του παλαιού κτίσματος δεν είχαν εμφανιστεί για να αναλάβουν μέτρα ασφάλειας και σταθεροποίησης των επικίνδυνων τμημάτων.

Το συμβάν έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η πόλη έχει δεχθεί σημαντική επιβάρυνση από συνεχείς και έντονες βροχοπτώσεις.

Η παρατεταμένη υγρασία, σε συνδυασμό με την έλλειψη συστηματικής συντήρησης, επιταχύνει τη φθορά δομικών στοιχείων, ιδιαίτερα σε παλαιά κτίρια με φέρουσα τοιχοποιία. Η διείσδυση νερού μέσω ρηγματώσεων, αρμών και φθαρμένων επιχρισμάτων μπορεί να οδηγήσει σε αποσάθρωση κονιαμάτων, οξείδωση μεταλλικών στοιχείων και σταδιακή απώλεια συνοχής των υλικών. Σε τέτοιες συνθήκες, ακόμη και ένα επιφανειακό τμήμα τοίχου μπορεί να καταστεί επικίνδυνο.

Το κτίριο, σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, φέρεται να είναι εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια, χωρίς εμφανείς παρεμβάσεις συντήρησης. Η εικόνα των μπάζων να παραμένουν στο πεζοδρόμιο και στο οδόστρωμα εντείνει την ανησυχία, καθώς το σημείο βρίσκεται σε κεντρικό τμήμα της πόλης με αυξημένη κυκλοφορία. Περίοικοι εκφράζουν φόβους για ενδεχόμενη νέα αποκόλληση υλικών, ιδίως εάν συνεχιστούν τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται πλέον να αξιολογήσουν την επικινδυνότητα του κτιρίου και να προχωρήσουν στις προβλεπόμενες ενέργειες, είτε με μέτρα άμεσης αντιστήριξης είτε με διαδικασίες χαρακτηρισμού και παρέμβασης. Παράλληλα, το συμβάν επαναφέρει τη συζήτηση για την ανάγκη συστηματικής καταγραφής και ελέγχου εγκαταλελειμμένων ακινήτων, ιδίως σε πυκνοδομημένες περιοχές της Πάτρας.

