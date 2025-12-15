Πάτρα: Γνωρίστε το Αρχαιολογικό Μουσείο και τα Μνημεία της πόλης με το κινητό σας!

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας δημιούργησε δύο νέες ψηφιακές εφαρμογές

για το Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών και τα εμβληματικά μνημεία της πόλης.

Μέσα από τον σχεδιασμό και την παραγωγή εφαρμογής ξενάγησης για φορητές συσκευές, οι επισκέπτες μπορούν να περιηγηθούν στο μουσείο και τα μνημεία της Πάτρας.

Οι εφαρμογές σχεδιάστηκαν με στόχο να διευκολύνουν την πρόσβαση στις

πληροφορίες και να προσφέρουν μια διαδραστική και ελκυστική εμπειρία,

συμβάλλοντας στη βιωματική γνωριμία με τις μόνιμες εκθέσεις του μουσείου, αλλά

και τα μνημεία.

Για τα άτομα με προβλήματα με μερική ή ολική απώλεια όρασης έχει

σχεδιαστεί ειδική απτική διαδρομή στο μουσείο. Τα κείμενα των εφαρμογών είναι

διαθέσιμα και σε μορφή ακουστικής περιγραφής. Επιπλέον, οι εφαρμογές λειτουργούν και απομακρυσμένα για ψηφιακούς επισκέπτες, με τη λήψη τους στις συσκευές.

Είναι διαθέσιμες για συσκευές Android μέσω του Google Play και για συσκευές

iOS μέσω του Apple Store.

Συντελεστές Εφαρμογών:

Επιμέλεια, συντονισμός: Δρ. Αναστασία Κουμούση, Διευθύντρια Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Σχεδιασμός, υλοποίηση, κείμενα: Δρ. Αναστασία Κουμούση Δρ. Κωνσταντούλα Χαβέλα, Αρχαιολόγος Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας.

Προγραμματισμός, Τεχνική υποστήριξη: Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ΠΕ Πληροφορικής Εφορείας Αρχαιοτήτων Αχαΐας

