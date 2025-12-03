Πάτρα: Η Δημοτική Αρχή στο πλευρό των ΑμεΑ – Συμμετέχει στη σημερινή κινητοποίηση στην πλατεία Γεωργίου

Σε ανακοίνωσή της, η Δημοτική Αρχή Πατρέων τάσσεται στο πλευρό των ΑμεΑ και των οικογενειών τους, στηρίζοντας τα αιτήματά τους για προστασία, κοινωνική ενίσχυση και πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας, Παιδείας και Πρόνοιας, ενώ συμμετέχει στη σημερινή κινητοποίηση της ΣΕΑΑΝ.

«Ο αγώνας των Ατόμων με Αναπηρία και των χρονίως πασχόντων είναι αγώνας όλων μας», αναφέρει η Δημοτική Αρχή της Πάτρας, εκφράζοντας ανοιχτά τη στήριξή της προς τα ΑμεΑ, τους χρονίως πάσχοντες και τις οικογένειές τους.

Η ανακοίνωση καταγγέλλει την πολιτική που – όπως σημειώνει – δημιουργεί εμπόδια σε πολλαπλές πτυχές της καθημερινότητάς τους, από την πρόσβαση σε υπηρεσίες Υγείας και Πρόνοιας μέχρι την οικονομική επιβάρυνση από την ακρίβεια και τους πλειστηριασμούς.

Παράλληλα, η Δημοτική Αρχή τάσσεται υπέρ των αιτημάτων για ενίσχυση της Ειδικής Αγωγής με:

• μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,

• παράλληλη στήριξη με επιστημονικά κριτήρια,

• νοσηλευτές, εργοθεραπευτές και ειδικό προσωπικό,

• σύγχρονα, ασφαλή και πλήρως προσβάσιμα σχολεία για όλα τα παιδιά.

Τονίζεται ότι η ικανοποίηση των σύγχρονων κοινωνικών αναγκών των ΑμεΑ δεν μπορεί να συμβαδίζει με «περικοπές σε Υγεία, Παιδεία και μισθούς», την ώρα που – όπως υποστηρίζεται – δαπανώνται δισεκατομμύρια για εξοπλισμούς και «την οικονομία του πολέμου».

Η Δημοτική Αρχή Πάτρας γνωστοποιεί ότι θα συμμετάσχει στην κινητοποίηση της Συντονιστικής Επιτροπής Αγώνα Αναπήρων (ΣΕΑΑΝ) Αχαΐας, η οποία πραγματοποιείται σήμερα, στις 6 το απόγευμα, στην πλατεία Γεωργίου.

