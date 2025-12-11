Πάτρα: Η Ενορία Αγίου Ελευθερίου τιμά τους Αγίους Ελευθέριο και Ανθία – Το πλήρες πρόγραμμα της πανήγυρης

Με ιδιαίτερη λαμπρότητα θα τιμήσει φέτος η Ενορία Αγίου Ελευθερίου Πατρών την ιερά μνήμη των προστατών της, Αγίου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου του Θαυματουργού και της μητρός του Αγίας Μάρτυρος Ανθίας. Με τις ευχές και τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου, η πανήγυρη θα κορυφωθεί το διήμερο 14 και 15 Δεκεμβρίου 2025, με σειρά ιερών ακολουθιών και τελετών.

Κυριακή 14 Δεκεμβρίου – Έξοδος Ιεράς Εικόνας και Τιμίων Λειψάνων

Το πρωί της Κυριακής, από τις 7:00 έως τις 10:00, θα τελεστεί η Προεόρτια Πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Πριν την απόλυση, θα πραγματοποιηθεί η έξοδος της Ιεράς Εικόνας και των Τιμίων Λειψάνων των Αγίων Ελευθερίου και Ανθίας, τα οποία θα τοποθετηθούν στο κέντρο του ναού προς προσκύνηση των πιστών.

Στις 18:00 θα τελεστεί ο Μέγας Αρχιερατικός και Πανηγυρικός Εσπερινός μετ’ Αρτοκλασίας και κηρύγματος υπό του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ.κ. Χρυσάνθου.

Αργότερα, από τις 21:30 έως τις 00:30, θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία με θεολογικό λόγο.

Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου – Ημέρα της Πανήγυρης

Τη Δευτέρα, από τις 7:00 έως τις 10:00, θα τελεστούν Όρθρος και Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσοστόμου.

Στις 17:30 θα ακολουθήσει ο Μεθέορτος Εσπερινός, η Ιερά Παράκληση προς τους Θαυματουργούς Αγίους καθώς και το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου, υπέρ υγείας και θείας βοηθείας των ενοριτών, των δωρητών και των προσκυνητών.

Διπλές Θείες Λειτουργίες τα Χριστούγεννα

Η ενορία ενημερώνει επίσης ότι για την εορτή των Χριστουγέννων θα τελεστούν δύο Θείες Λειτουργίες:

• 5:00 – 8:00 π.μ.

• 8:00 – 10:30 π.μ.

