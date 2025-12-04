Πάτρα: Η επίθεση 13χρονων σε μικρότερο μαθητή, η σύλληψή τους, τα νέα δεδομένα και η απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι

Το περιστατικό διαδραματίστηκε χθες (3/12/2025) μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου

Πάτρα: Η επίθεση 13χρονων σε μικρότερο μαθητή, η σύλληψή τους, τα νέα δεδομένα και η απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι
04 Δεκ. 2025 21:30
Pelop News

Στην Πάτρα σήμερα (4/12/2025) προέκυψαν νέα δεδομένα προέκυψαν την υπόθεση ξυλοδαρμού ενός 12χρονου μαθητή της Α’ Γυμνασίου από τρεις συμμαθητές του μεγαλύτερης τάξης.

Θυμίζουμε ότι το περιστατικό διαδραματίστηκε χθες (3/12/2025) μετά τη λήξη του σχολικού ωραρίου. Τότε οι τρεις 13χρονοι φέρεται να επιτέθηκαν και να ξυλοκόπησαν τον μικρότερο μαθητή.

Ακολούθως στο πλαίσιο της διαδικασίας του αυτοφώρου, οι τρεις ανήλικοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από την Ασφάλεια Πατρών. Μάλιστα στην κατοχή ενός από αυτούς βρέθηκε κινητό τηλέφωνο με το οποίο είχε καταγραφεί σε βίντεο η στιγμή της επίθεσης.

Πλέον οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα ανηλίκων, όπου αφού έγινε η σχετική διαδικασία, αφέθηκαν ελεύθεροι με την υπόθεση να παρουσιάζει το δικό της ενδιαφέρον.

