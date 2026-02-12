Πάτρα: Η φωτιά έσβησε, δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο
Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση
Στην Πάτρα το απόγευμα υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς, που ξέσπασε σε σπίτι στην περιοχή γης Περιβόλας.
Πάτρα: Φωτιά σε σπίτι, μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ΒΙΝΤΕΟ – ΝΕΟΤΕΡΑ
Πλέον όλα είναι υπό έλεγχο, η φωτιά σβήστηκε, αλλά σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση και ρεπορτάζ του pelop.gr για προληπτικούς λόγους δυνάμεις της Πυροσβεστικής παραμένουν στο σημείο.
