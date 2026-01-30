Πάτρα: Η κατάρρευση οικίας στο Κάστρο που γεννά ερωτηματικά

Σύμφωνα με μηχανικούς, το κτίριο ήταν εδώ και καιρό ετοιμόρροπο και κάτι η υγρασία, κάτι η κακή του κατάσταση λόγω μη συντήρησης, ήταν οι λόγοι της κατάρρευσης.

Πάτρα: Η κατάρρευση οικίας στο Κάστρο που γεννά ερωτηματικά
30 Ιαν. 2026 11:00
Pelop News

Το έλεγαν και το ξαναέλεγαν οι κάτοικοι της συνοικίας Τριτάκη στο Κάστρο της Πάτρας για τον κίνδυνο κατάρρευσης παλιάς εγκαταλελειμμένης οικίας στην περιοχή.

Οι σχετικές καταγγελίες, μάλιστα, είχαν γίνει εδώ και μήνες στις αρμόδιες υπηρεσίες, όμως αν εξαιρέσουμε κάποιες μικρές παρεμβάσεις με υποστυλώματα, το… στοιχειωμένο κτίριο στην οδό Δ. Βαφιοπούλου 18 έμοιαζε έτοιμο από καιρό για να αποδεχθεί τη μοίρα του: Την κατάρρευση!

Αυτό συνέβη εν τέλει χθες, τις πρωινές ώρες, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος, παρά το γεγονός ότι από το σημείο περνούν και παιδιά για να πάνε σχολείο ή για να παίξουν. Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» είχε γράψει πριν από λίγο καιρό για το πρόβλημα στη στήλη «Αστυ-σκόπιο», όμως όπως φαίνεται δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική παρέμβαση, έστω και στο… παρά πέντε.

Πάτρα: Η κατάρρευση οικίας στο Κάστρο που γεννά ερωτηματικά

Από το σημείο περνούν μαθητές για να πάνε σχολείο ή να παίξουν

Χαρακτηριστικά είναι όσα δήλωσε ο Γ.Μ., κάτοικος της συνοικίας Τριτάκη, ο οποίος περνάει καθημερινά από το σοκάκι που βρίσκεται το επίμαχο κτίριο: «Είχα κάνει καταγγελία πριν από έναν χρόνο περίπου στην εφαρμογή Sense.city και είχαν έρθει και είχαν βάλει κάποια σίδερα για προστασία όπως μας είχαν πει. Πριν από μια εβδομάδα κι επειδή βλέπαμε αυτό που έρχεται, κάναμε και πάλι καταγγελία στο Sense.city και μας απάντησαν ότι το αίτημα προωθήθηκε στο Τμήμα Αυτεπιστασίας Εργων Υποδομής και Οδοποιίας, χωρίς να υπάρξει κάποια αναφορά για την Πολεοδομία. Τώρα που φτάσαμε στο σημείο μηδέν και κατέρρευσαν οι τοίχοι κι ενημέρωσα τους υπευθύνους για να έρθουν να καθαρίσουν τον χώρο, το σύστημα που έστειλε ”εσφαλμένη αναφορά” και στη συνέχεια να απευθυνθώ στην Πολεοδομία… κατόπιν εορτής».

Και ο καταγγέλλων πρόσθεσε τα εξής: «Είμαστε τυχεροί που δεν περνούσε κανείς από το σοκάκι. Η κατάρρευση έγινε λίγο πριν περάσουμε με τα παιδιά μου για να πάμε σχολείο. Το κτίριο πέφτοντας, έχει παρασύρει και καλώδια του ΟΤΕ ή της ΔΕΗ, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς. Κάποιοι είπαν πως δεν είναι δουλειά του Δήμου Πατρέων. Ο,τι και να ισχύει, εγώ έχω να ρωτήσω το εξής: Τελικά οι ανθρώπινες ζωές ποιανού δουλειά είναι; Ειδικά από τη στιγμή που εμείς είχαμε προειδοποιήσει για τον άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης;».

Σύμφωνα με μηχανικούς, το κτίριο ήταν εδώ και καιρό ετοιμόρροπο και κάτι η υγρασία, κάτι η κακή του κατάσταση λόγω μη συντήρησης, ήταν οι λόγοι της κατάρρευσης. Το ερώτημα που μπορεί να καταθέσει ένας πολίτης είναι το εξής: Υπάρχουν κι άλλα τέτοια επικίνδυνα κτίρια στην Πάτρα; Κι αν ναι, μήπως πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για την προστασία όλων μας;

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
14:02 Μήλος: «Βγαίνουν προεγκρίσεις ακόμη και σε NATURA» – Ο δήμαρχος δείχνει “παραθυράκια” και ζητά φρένο στην οικοδομική πίεση γύρω από το Σαρακήνικο
13:48 Μιχαηλίδου για στεγαστικό: «Ανακαινίζω-Νοικιάζω» από τον Μάιο με επιδότηση έως 36.000 ευρώ – Στόχος να ανοίξουν 20.000 κλειστά σπίτια
13:44 Champions League: Ξανά με Λεβερκούζεν ο Ολυμπιακός για τη φάση των πλέι-οφ
13:35 ΒΙΟΛΑΝΤΑ: Εισαγγελική εντολή για διπλή έρευνα – Σωληνώσεις προπανίου και άδειες, έλεγχοι στο στόχαστρο της ΔΑΕΕ
13:31 Δημοσκόπηση Opinion Poll: Η βάση του ΠΑΣΟΚ «δείχνει» συνεργασίες και ζητά καθαρό “όχι” στη ΝΔ – Πίεση για ψήφισμα στο συνέδριο
13:27 48ωρη απεργία ταξί στην Αττική στις 3-4 Φεβρουαρίου: Συγκέντρωση στο ΣΑΤΑ και πορεία στο Μαξίμου
13:24 Κύπρος: Συναγερμός στην Εθνική Φρουρά – Αγνοείται ποσότητα 13 κιλών ΤΝΤ μετά από άσκηση στο πεδίο βολής Καλού Χωριού
13:20 Η ΝΕΠ συλλυπητήρια για Πέτρο Καθρέπτα
13:17 ΕΛΣΤΑΤ: Σταθερό το μισθολογικό χάσμα ανδρών-γυναικών στην Ελλάδα – 13,4% το 2024, «ψαλίδα» πάνω από 25% σε Ενημέρωση-Επικοινωνία
13:08 Συναγερμός στον Αλφειό: Εντοπίστηκαν πάνω από 10 νεκρά πρόβατα σε προχωρημένη αποσύνθεση – Aυτοψία από την Κτηνιατρική ΦΩΤΟ
13:07 ΙΟΠ: Συλληπητήρια για τον Πέτρο Καθρέπτα
13:03 Θρήνος στον Έβρο: Αιφνίδιος θάνατος 5χρονου – Αναμένονται τα αποτελέσματα της νεκροψίας
13:01 Και επίσημα Παπουτσής στον Αρη Πατρών
13:00 Συστήνεται νέος Αγροτοκτηνοτροφικός Σύλλογος Αχαΐας: «Παναχαϊκός» και όχι κομματικός
12:56 Τρίκαλα: Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο «αντίο» στην Ελένη Κατσαρού, θύμα της έκρηξης στη «Βιολάντα»
12:55 Δύσκολες αποστολές για Ερμή και Ολυμπιάδα
12:50 Κύπρος: «Εξαφανίστηκαν» 30 κιλά TNT σε πεδίο βολής
12:48 Προς 9-13 Φεβρουαρίου το Ανώτατο Συμβούλιο στην Άγκυρα: «Κλειδώνει» η συνάντηση Μητσοτάκη–Ερντογάν πριν τις 16/2
12:45 Πατέρας 17χρονης για την επίθεση στη Θεσσαλονίκη: «Την χτύπησαν μπροστά σε κόσμο – κανείς δεν έκανε τίποτα»
12:42 Αργεντινή: Κήρυξη έκτακτης ανάγκης λόγω των δασικών πυρκαγιών
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ