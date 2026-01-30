Πάτρα: Η κατάρρευση οικίας στο Κάστρο που γεννά ερωτηματικά

Το έλεγαν και το ξαναέλεγαν οι κάτοικοι της συνοικίας Τριτάκη στο Κάστρο της Πάτρας για τον κίνδυνο κατάρρευσης παλιάς εγκαταλελειμμένης οικίας στην περιοχή.

Οι σχετικές καταγγελίες, μάλιστα, είχαν γίνει εδώ και μήνες στις αρμόδιες υπηρεσίες, όμως αν εξαιρέσουμε κάποιες μικρές παρεμβάσεις με υποστυλώματα, το… στοιχειωμένο κτίριο στην οδό Δ. Βαφιοπούλου 18 έμοιαζε έτοιμο από καιρό για να αποδεχθεί τη μοίρα του: Την κατάρρευση!

Αυτό συνέβη εν τέλει χθες, τις πρωινές ώρες, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί κάποιος, παρά το γεγονός ότι από το σημείο περνούν και παιδιά για να πάνε σχολείο ή για να παίξουν. Η εφημερίδα «Πελοπόννησος» είχε γράψει πριν από λίγο καιρό για το πρόβλημα στη στήλη «Αστυ-σκόπιο», όμως όπως φαίνεται δεν υπήρξε κάποια ουσιαστική παρέμβαση, έστω και στο… παρά πέντε.

Χαρακτηριστικά είναι όσα δήλωσε ο Γ.Μ., κάτοικος της συνοικίας Τριτάκη, ο οποίος περνάει καθημερινά από το σοκάκι που βρίσκεται το επίμαχο κτίριο: «Είχα κάνει καταγγελία πριν από έναν χρόνο περίπου στην εφαρμογή Sense.city και είχαν έρθει και είχαν βάλει κάποια σίδερα για προστασία όπως μας είχαν πει. Πριν από μια εβδομάδα κι επειδή βλέπαμε αυτό που έρχεται, κάναμε και πάλι καταγγελία στο Sense.city και μας απάντησαν ότι το αίτημα προωθήθηκε στο Τμήμα Αυτεπιστασίας Εργων Υποδομής και Οδοποιίας, χωρίς να υπάρξει κάποια αναφορά για την Πολεοδομία. Τώρα που φτάσαμε στο σημείο μηδέν και κατέρρευσαν οι τοίχοι κι ενημέρωσα τους υπευθύνους για να έρθουν να καθαρίσουν τον χώρο, το σύστημα που έστειλε ”εσφαλμένη αναφορά” και στη συνέχεια να απευθυνθώ στην Πολεοδομία… κατόπιν εορτής».

Και ο καταγγέλλων πρόσθεσε τα εξής: «Είμαστε τυχεροί που δεν περνούσε κανείς από το σοκάκι. Η κατάρρευση έγινε λίγο πριν περάσουμε με τα παιδιά μου για να πάμε σχολείο. Το κτίριο πέφτοντας, έχει παρασύρει και καλώδια του ΟΤΕ ή της ΔΕΗ, δεν μπορώ να καταλάβω ακριβώς. Κάποιοι είπαν πως δεν είναι δουλειά του Δήμου Πατρέων. Ο,τι και να ισχύει, εγώ έχω να ρωτήσω το εξής: Τελικά οι ανθρώπινες ζωές ποιανού δουλειά είναι; Ειδικά από τη στιγμή που εμείς είχαμε προειδοποιήσει για τον άμεσο κίνδυνο κατάρρευσης;».

Σύμφωνα με μηχανικούς, το κτίριο ήταν εδώ και καιρό ετοιμόρροπο και κάτι η υγρασία, κάτι η κακή του κατάσταση λόγω μη συντήρησης, ήταν οι λόγοι της κατάρρευσης. Το ερώτημα που μπορεί να καταθέσει ένας πολίτης είναι το εξής: Υπάρχουν κι άλλα τέτοια επικίνδυνα κτίρια στην Πάτρα; Κι αν ναι, μήπως πρέπει να γίνουν οι κατάλληλες ενέργειες για την προστασία όλων μας;

