Πάτρα: Η Κύπρου κείται... μακράν - Εγκαταλελειμμένη η πλατεία της Αγυιάς ΦΩΤΟ

Σε εικόνα σοβαρής εγκατάλειψης και συνεχιζόμενης υποβάθμισης βρίσκεται η πλατεία Αχαιών πεσόντων Κύπρου, στην περιοχή του γηπέδου της Παναχαϊκής, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και διαμαρτυρίες από τους κατοίκους της περιοχής. Ο δημόσιος χώρος, που θα έπρεπε να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη γειτονιά, έχει μετατραπεί σε καταυλισμό Ρομά και δημόσιο αφοδευτήριο, με αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί μία υγειονομική βόμβα που εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για τη δημόσια υγεία.

Σε κοινή θέα βρίσκονται εγκατεστημένα στρώματα και η… οικοσκευή των σκηνιτών, με τη γενικότερη εικόνα της πλατείας να είναι αποκαρδιωτική. Η βλάστηση είναι ανεξέλεγκτη, με χόρτα που σε πολλά σημεία φτάνουν ή και ξεπερνούν το 1,5 μέτρο. Οι υποδομές ν συντηρούνται, ενώ η γενική εικόνα παραπέμπει σε εγκαταλελειμμένο αστικό κενό και όχι σε οργανωμένο δημόσιο χώρο.

Οι κάτοικοι της περιοχής εκφράζουν έντονα παράπονα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα. Οπως λένε, η πλατεία έχει πάψει να εξυπηρετεί τον βασικό της ρόλο, καθώς τα παιδιά δεν μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν για παιχνίδι, ενώ οι ενήλικες αποφεύγουν πλέον την παραμονή ή τη διέλευση από τον χώρο, ειδικά τις απογευματινές και βραδινές ώρες.

Παράλληλα, καταγγέλλονται επαναλαμβανόμενα φαινόμενα ανεξέλεγκτης χρήσης του χώρου, τα οποία επιβαρύνουν την καθαριότητα και δημιουργούν σοβαρά ζητήματα υγιεινής και εικόνας. Οι περίοικοι κάνουν λόγο για μια κατάσταση που έχει εξελιχθεί σε καθημερινό πρόβλημα, με αποτέλεσμα να εντείνεται το αίσθημα εγκατάλειψης και ανασφάλειας στη γειτονιά.

Ιδιαίτερα έντονη είναι η δυσαρέσκεια για την απουσία ουσιαστικής παρέμβασης από τον Δήμο Πατρέων. Οι κάτοικοι υποστηρίζουν ότι παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και διαμαρτυρίες, δεν έχουν δει ουσιαστικές αλλαγές, ούτε στα ζητήματα καθαρισμού ούτε στη συντήρηση του χώρου.

Οπως τονίζουν χαρακτηριστικά, η εικόνα της πλατείας παραμένει σταθερά υποβαθμισμένη, χωρίς καμία ένδειξη σχεδίου ανάταξης.

Τα παράπονα των περιοίκων δεν περιορίζονται μόνο στην κατάσταση της πλατείας, αλλά επεκτείνονται και στη γενικότερη αίσθηση εγκατάλειψης της γειτονιάς. Οπως λένε «μόνο για τα δημοτικά τέλη υπάρχουμε για τη δημοτική αρχή, αλλά και αυτά δεν είναι ανταποδοτικά για εμάς».

Οι κάτοικοι ζητούν άμεση και ολοκληρωμένη παρέμβαση: καθαρισμό, τακτική συντήρηση, αποψίλωση της βλάστησης, βελτίωση του φωτισμού και ενίσχυση της παρουσίας συνεργείων στην περιοχή. Παράλληλα, ζητούν να υπάρξει μια συνολική ανάπλαση της πλατείας, ώστε να επανέλθει σε έναν ασφαλή και λειτουργικό δημόσιο χώρο, ικανό να εξυπηρετεί ξανά τις ανάγκες της γειτονιάς και κυρίως των παιδιών της.

