Πάτρα: Η Λόρα δεν θέλει καμία επαφή με τους γονείς της, παραμένει σε δομή

Οι γερμανικές αρχές ακολουθούν τις επιθυμίες του παιδιού και ενημέρωσαν πως είναι καλά, κατά τις ίδιες πηγές ενημέρωσης

Πάτρα: Η Λόρα δεν θέλει καμία επαφή με τους γονείς της, παραμένει σε δομή
27 Φεβ. 2026 16:38
Pelop News

Σε δομή φιλοξενίας βρίσκεται η 16χρονη Λόρα που είχε εξαφανιστεί από την Πάτρα στις αρχές του περασμένου Ιανουαρίου. Η έφηβη εντοπίστηκε στο Βερολίνο κατά τη διάρκεια τυχαίου ελέγχου και είναι καλά στην υγεία της.

Η Λόρα δήλωσε την επιθυμία της να μην έχει καμία επαφή τόσο με τους γονείς της όσο και με τις ελληνικές αρχές, σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr. Οι γερμανικές αρχές ακολουθούν τις επιθυμίες του παιδιού και ενημέρωσαν πως είναι καλά, κατά τις ίδιες πηγές ενημέρωσης.

Η εξαφάνιση στην Πάτρα

Η εξαφάνιση της 16χρονης δηλώθηκε επίσημα στις 8 Ιανουαρίου όταν οι γονείς της, οι οποίοι είναι Γερμανοί και ζουν μόνιμα στην Πάτρα, προσήλθαν στο αστυνομικό τμήμα και ανέφεραν ότι η κόρη τους αγνοείται.

Από την έρευνα που ακολούθησε, η ΕΛΑΣ διαπίστωσε ότι η ανήλικη είχε αγοράσει πρόσφατα ένα iPhone από συμμαθητή της ενώ είχε εκμυστηρευτεί σε φίλη της πως χρειαζόταν χρήματα για να πάει κάπου.

Στη συνέχεια η Λόρα έφυγε από την Πάτρα και έφτασε στην Αθήνα, και συγκεκριμένα στου Ζωγράφου με ταξί. Ο οδηγός κατέθεσε ότι η ανήλικη ήταν μόνη της καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής. Μετά την άφιξη της στην Αθήνα, η Λόρα επισκέφθηκε ταξιδιωτικό πρακτορείο και έβγαλε εισιτήριο για τη Φρανκφούρτη της Γερμανίας.

Στις 9 Φεβρουαρίου εντοπίστηκε στίγμα της παρουσίας της στο Βερολίνο, ενώ διαρκής ήταν η επικοινωνία της ΕΛΑΣ με τις γερμανικές Αρχές και τη Europol όλο το προηγούμενο διάστημα.

Τελικά η έρευνα για τον εντοπισμό της έληξε αίσια καθώς χθες Πέμπτη (26/2) η κοπέλα εντοπίστηκε στο Βερολίνο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:21 «Βίωσα δύσκολες και εκβιαστικές συμπεριφορές, εμείς δεν μιλάγαμε ως γενιά», αποκαλυπτική η Μαρία Αλιφέρη
22:57 Βρέθηκαν σύμβολα 45.000 ετών σε σπήλαια στη Γερμανία, η νέα μελέτη που αμφισβητεί τα δεδομένα για την αρχή της γραφής
22:47 «Το τραγούδι του Akyla είναι έξυπνο, έχει μία ιδέα», οι προβλέψεις της Λίνας Νικολακοπούλου
22:37 ΔΕΑΒ: Κάλεσε σε ακρόαση τον Πανιώνιο για τη ρατσιστική επίθεση στον Σεμπά
22:26 Απόφαση για ΟΠΚΕ στην Αιγιάλεια, από Δευτέρα οι ενισχύσεις
22:16 Μήνυμα Τραμπ σε Ιράν: Έχουμε τον ισχυρότερο στρατό, θα ήθελα να μην τον χρησιμοποιήσω, αλλά, μερικές φορές, πρέπει
22:14 Συναγερμός, μωρό έπεσε από 3ο όροφο πολυκατοικίας!
22:05 Μιλάνο: Σε λιποθυμία του οδηγού φέρεται να οφείλεται ο εκτροχιασμός του τραμ, δύο νεκροί και 40 τραυματίες
21:56 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot με τα 73 εκατ. ευρώ
21:47 Συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διακοπτό για τον Οδοντωτό από φορείς και πολίτες
21:37 Τελικός «αιωνίων» και στην πισίνα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα διεκδικήσουν το Κύπελλο
21:26 «Αγωνίστρια για τη ζωή της και όλα τα άτομα με αναπηρία», έτσι σκοτώθηκε η 67χρονη ΑμεΑ στο «Ε. Βενιζέλος»
21:16 Πρώτη ήττα της Ελλάδας στα προκριματικά, άστοχος στην εκπνοή ο Τολιόπουλος
21:09 «Εξετάζουμε το θλιβερό συμβάν», το «Ελ. Βενιζέλος» για τον θάνατο 67χρονης ΑμεΑ
20:59 Final 8 Rising Stars: Προμηθέας-ΚΑΟΧ Ευρώπη ΄87 79-41
20:51 Ντοκουμέντο από την πατροκτονία στη Λέρο: Ο πατέρας χτυπούσε τον 18χρονο γιο του πριν έναν χρόνο
20:41 Κογιώνης: «Μεγάλο το κίνητρο, το 100% για να διεκδικήσουμε ότι μας αναλογεί»
20:31 «Αυτόνομα και δεν ήταν άλλος μαζί της», τι είπε για τη Λόρα ο εκπρόσωπος της Γερμανικής Αστυνομίας
20:21 Φονικό στη Φοινικούντα: Ελεύθεροι οι δύο κατηγορούμενοι για υπόθαλψη εγκληματία, γιατί ζητούν ξεχωριστή δίκη
20:11 Ντόναλντ Τραμπ: «Το Ιράν δεν μπορεί να έχει πυρηνικά, οι συζητήσεις θα συνεχιστούν»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 27.02.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ