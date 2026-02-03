Πάτρα: Η πινακίδα για τα λεωφορεία στον ..πεζόδρομο

Παρατηρητικός αναγνώστης της στήλης μάς έστειλε φωτογραφία με πινακίδα που βρίσκεται στον πεζόδρομο της Μαιζώνος και είχε τοποθετηθεί στο παρελθόν για τις ανάγκες ενημέρωσης επιβατών λεωφορείου.

Από τη στιγμή που έγινε ο πεζοδρόμος, η πινακίδα δεν έχει, πλέον, χρησιμότητα και καλό θα είναι να απομακρυνθεί για να εμποδίζει την ορατότητα των πεζών.

