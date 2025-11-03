Πάτρα: Η πόλη αλλάζει και ψάχνει πάρκινγκ – Το σχέδιο του Δήμου για επέκταση της ελεγχόμενης στάθμευσης και νέους χώρους

Η πόλη αλλάζει και μαζί της έχουν ξεκινήσει να αλλάζουν και οι κυκλοφοριακές συνθήκες, φέρνοντας μπαράζ εξελίξεων σε μια πτυχή του κυκλοφοριακού προβλήματος της Πάτρας: τη στάθμευση.

Αρχικά ήταν η κατασκευή του παραλιακού ποδηλατόδρομου, η προβληματική λειτουργία του Προαστιακού που οδήγησε κατοίκους βόρειων περιοχών να χρησιμοποιούν περισσότερο τα αυτοκίνητά τους, έπειτα η πεζοδρόμηση της Μαιζώνος και εντός του 2026 θα έρθει η εφαρμογή των αντιδρομήσεων Κορίνθου και Κανακάρη. Υπολογίζεται ότι το κέντρο της πόλης έχει «χάσει» περίπου 500 θέσεις στάθμευσης τα τελευταία χρόνια, με τους μόνιμους κατοίκους και τις επιχειρήσεις που εδρεύουν στο κέντρο να έχουν επηρεαστεί σημαντικά.

Οι αλλαγές αυτές δεν είναι τυχαίες. Για να προχωρήσουν τα έργα αναπλάσεων και να εξασφαλιστούν ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις, η Πάτρα οφείλει να ακολουθήσει τις ευρωπαϊκές κατευθύνσεις που υπαγορεύουν την απομάκρυνση των οχημάτων από το κέντρο. Η πρόκληση, όμως, είναι πώς θα διατηρηθεί η λειτουργικότητα της πόλης χωρίς να επιβαρυνθεί περαιτέρω η καθημερινότητα των πολιτών.

Σήμερα λειτουργούν τρία δημοτικά πάρκινγκ –το «Καλεντζώτης» στην αρχή του Νότιου Πάρκου, το πάρκινγκ στον Αγιο Διονύσιο και εκείνο στην Τερψιθέα– ενώ χρησιμοποιείται και η μεγάλη έκταση στο παλιό λιμάνι. Ωστόσο, κάποιοι από αυτούς τους χώρους γεμίζουν ή, λόγω απόστασης από το κέντρο και μη ικανοποιητικών δημόσιων μεταφορών δεν επιλέγονται από τους οδηγούς. Για τον λόγο αυτό, ο Δήμος Πατρέων έχει εντάξει σε πρώτη προτεραιότητα στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης έργο ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ για τη δημιουργία νέων δημοτικών χώρων στάθμευσης σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Μέχρι το 2028, προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί παρεμβάσεις καθαρισμού, διαμόρφωσης, φωτισμού και σήμανσης σε επιλεγμένα οικόπεδα στις παρυφές της πόλης, προκειμένου να αξιοποιηθούν ως δημοτικοί χώροι στάθμευσης. Παράλληλα, εξετάζεται η δημιουργία νέων κυκλικών δρομολογίων λεωφορείων που θα συνδέουν τους περιφερειακούς χώρους στάθμευσης με το ιστορικό κέντρο, δίνοντας τη δυνατότητα στους επισκέπτες να αφήνουν τα οχήματά τους εκτός πυρήνα.

Από το 2026, η δημοτική αρχή σχεδιάζει την επέκταση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης από την οδό Καρόλου έως την Παπαφλέσσα, με έμφαση στη διασφάλιση θέσεων για τους μόνιμους κατοίκους. Μέχρι σήμερα, το σύστημα σταματά στην Τσαμαδού και τη Ζαΐμη. Η νέα ρύθμιση θα καθιερώσει αποκλειστικές ζώνες κατοίκων και παράλληλα ζώνες επισκεπτών με χρονικό περιορισμό και πληρωμή.

Οι κάτοικοι θα διαθέτουν ειδικές κάρτες στάθμευσης, ενώ για τους επισκέπτες προβλέπεται η χρήση «έξυπνων» συστημάτων που θα ενημερώνουν μέσω εφαρμογής για τις διαθέσιμες θέσεις. Στόχος είναι να περιοριστεί η άσκοπη κυκλοφορία των οχημάτων που αναζητούν πάρκινγκ -ένα από τα κύρια αίτια συμφόρησης στο κέντρο.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη μελέτη για το κυκλοφοριακό της πόλης, η οποία έχει ήδη ανατεθεί και αναμένεται να παραδοθεί στις αρχές του 2026. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει τον «οδικό χάρτη» για την αναδιάρθρωση του συγκοινωνιακού δικτύου, τον καθορισμό νέων λεωφορειακών γραμμών και τη ρύθμιση της στάθμευσης στο μέλλον.

Η Πάτρα εισέρχεται έτσι σε μια νέα εποχή για τις μετακινήσεις της: μια πόλη που επιχειρεί να εξισορροπήσει την ανάγκη για ανάπτυξη και βιωσιμότητα με τη λειτουργικότητα της καθημερινής ζωής. Το στοίχημα είναι μεγάλο: να παραμείνει το κέντρο ζωντανό, προσιτό και φιλικό, χωρίς να πνίγεται από την κίνηση. Στη δημοτική αρχή πιστεύουν ότι το πρόβλημα που έχει ενταθεί τους τελευταίους μήνες είναι παροδικό. Θα βελτιωθεί η κατάσταση; Ο χρόνος θα δείξει. Πάντως γίνονται ενέργειες για την ανακούφιση του κέντρου, έστω κι αν θα έπρεπε να είχαν προηγηθεί των αλλαγών που ήδη έχουν εφαρμοστεί..

Τι συμβαίνει με τα ιδιωτικά πάρκιγνκ

Του ΑΡΗ ΦΙΛΟΥ

Η Πάτρα βρίσκεται στη μέση μιας βαθιάς αστικής μετάβασης, με τις πρόσφατες πεζοδρομήσεις και τα έργα αναπλάσεων να αλλάζουν ριζικά τον τρόπο μετακίνησης στο κέντρο. Η «Π» ζήτησε την άποψη ιδιοκτητών χώρων στάθμευσης αλλά και οδηγών ταξί για την κατάσταση στο κέντρο.

Στην οδό Πατρέως, μία από τις πιο φορτωμένες κυκλοφοριακά αρτηρίες του κέντρου, συναντήσαμε την κ. Αντα, ιδιοκτήτρια ιδιωτικού πάρκινγκ. Παρά το κύμα αυξήσεων στις τιμές μετά την πεζοδρόμηση -με αρκετούς χώρους να χρεώνουν πλέον 6,5 έως 7 ευρώ- εκείνη κρατά τη χρέωση στα 6 ευρώ. Οπως μας είπε, «είναι κάπως οξύμωρο οι ιδιωτικοί χώροι να βοηθούν τελικά στην αποσυμφόρηση του κέντρου». Η κίνηση στο πάρκινγκ της παραμένει σταθερή, αφού ακόμη και πριν τα έργα βρισκόταν συχνά σε πληρότητα τις ώρες αιχμής. Ωστόσο, ασκεί κριτική στον τρόπο που υλοποιήθηκε η πεζοδρόμηση: «Ηταν σωστή κίνηση, αλλά πρώτα έπρεπε να λυθεί το γενικότερο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Δεν γίνεται να σερβίρεις το τραπέζι και μετά να βάζεις το τραπεζομάντιλο».

Λίγο πιο πέρα, απέναντι από το νέο Δημαρχείο στη Μαιζώνος, ο Βασίλης Καράπαπας, ιδιοκτήτης υπόγειου πάρκινγκ, βλέπει διαφορετική εικόνα. «Η πελατεία έχει πέσει αισθητά μετά την πεζοδρόμηση. Οι δρόμοι έχουν μπλοκάρει και τα λεωφορεία δεν βοηθούν καθόλου» αναφέρει. Η μεταφορά του Δημαρχείου στο παλΑιό Αρσάκειο δεν του έφερε ιδιαίτερη κίνηση: «Από το Δημαρχείο, ζήτημα να έχω πέντε αυτοκίνητα την εβδομάδα. Ολα γίνονται ηλεκτρονικά, ο κόσμος δεν έχει λόγο να πάει». Παρά τις δυσκολίες, κρατά σταθερή τη χαμηλότερη τιμή στο κέντρο -3 ευρώ ανά θέση – αλλά δηλώνει απαισιόδοξος για το μέλλον: «Με τις αντιδρομήσεις, η κατάσταση θα γίνει χειρότερη. Οι νέες οδοί, όπως η μίνι περιμετρική, περισσότερο επικίνδυνες είναι παρά λύση».

Οι οδηγοί ταξί βιώνουν καθημερινά την άλλη όψη της πόλης που αλλάζει. Ενας επαγγελματίας που θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του, μιλά για «δραματική κατάσταση» μετά την πεζοδρόμηση. «Οι κούρσες κοστίζουν περισσότερο γιατί κάνουμε παρακάμψεις. Απόσταση που παλιά στοίχιζε 4 ευρώ τώρα φτάνει τα 7». Αναφέρεται στις πιάτσες που έχουν καταργηθεί -στην πλατεία Γεωργίου και στην κάτω πλευρά της πλατείας Ολγας- αναγκάζοντας τα ταξί να κινούνται άσκοπα, κάτι που σημαίνει επιβάρυνση σε χρόνο και καύσιμα.

Πιο αισιόδοξος εμφανίζεται άλλος οδηγός, που σταθμεύει συχνά στις πιάτσες Πυροσβεστείου και Ολγας. Αν και παραδέχεται πως «το κυκλοφοριακό είναι χαοτικό», θεωρεί την πεζοδρόμηση σωστή επιλογή: «Κάποιες φορές, πρώτα κάνεις το βήμα και μετά βρίσκεις τη λύση». Δεν ανησυχεί ιδιαίτερα για την πορεία του επαγγέλματος: «Θα επιβιώσουμε, όλοι έχουν ανάγκη να πάνε κάπου».

Οι πολίτες, από την πλευρά τους, εκφράζουν έντονα παράπονα για τις καθυστερήσεις στα αστικά ΚΤΕΛ, που εγκλωβίζονται σε κίνηση από τη Γούναρη και την 28ης Οκτωβρίου. Οι περισσότεροι δηλώνουν πως θα χρησιμοποιούσαν πιο συχνά το τρένο, αν τα δρομολόγια ήταν τακτικά και η γραμμή διπλή. Πολλοί αντιμετωπίζουν με δυσπιστία την προοπτική υπογειοποίησης, θεωρώντας την ανέφικτη, ενώ ορισμένοι προτείνουν υπέργειες λύσεις.

