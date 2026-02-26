Πάτρα: Η Πρεσβεία των ΗΠΑ χαρτογραφεί ευκαιρίες – Επίσκεψη στο Επιστημονικό Πάρκο, πρόσκληση στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ να επισκεφθεί την πόλη

Σημαντική θεσμική συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε χθες στο Επιστημονικό Πάρκο Πατρών με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Οικονομικού Τμήματος της Πρεσβείας των ΗΠΑ, εκπροσώπων του Επιμελητηρίου Αχαΐας και καινοτόμων επιχειρήσεων που φιλοξενούνται στο Πάρκο, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των διμερών οικονομικών σχέσεων και της διερεύνησης επενδυτικών και επιχειρηματικών ευκαιριών στην Αχαΐα και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Η αποστολή αποτελείτο από τον γενικό γραμματέα του Οικονομικού Τμήματος της Αμερικανικής Πρεσβείας Brian Timm-Brock, τον οικονομικό αξιωματούχο Νικόλα Σαμαρά και τον βοηθό του Οικονομικού Τμήματος Βασίλη Ζωάκο. Οι εκπρόσωποι της Πρεσβείας ενημερώθηκαν από τον πρόεδρο του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, Βασίλη Λουκόπουλο, σχετικά με τις δραστηριότητες, τις υποδομές και τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Πάρκου, καθώς και για τον ρόλο του ως βασικού πυλώνα καινοτομίας και επιχειρηματικής υποστήριξης στην περιοχή.

Ο πρόεδρος του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών Δρ. Βασίλης Λουκόπουλος, επισήμανε ότι η επίσκεψη της Αμερικανικής Πρεσβείας σηματοδοτεί την πρόθεση για τακτική επαφή με το τοπικό οικοσύστημα τεχνολογίας. «Η σχέση με τις ΗΠΑ είναι διαχρονική και βασίζεται στις ήδη υπάρχουσες συνεργασίες εταιρειών μας. Στόχος είναι να ενδυναμώσουμε το οικοσύστημα, να προβάλουμε το brand name της περιοχής και να αξιοποιήσουμε κάθε επενδυτική ευκαιρία που προκύπτει».

Η επίσκεψη χαρακτηρίστηκε ως μια σημαντική αρχή για την εδραίωση μόνιμων και αποτελεσματικών δεσμών ανάμεσα στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα και τις ΗΠΑ.

Ο διευθυντής της ΑΧΕΠΑΝ – Αναπτυξιακής του Επιμελητηρίου Αχαΐας, Δρ. Δημήτρης Καραγιάννης, παρουσίασε το επενδυτικό και αναπτυξιακό προφίλ της Αχαΐας και της Δυτικής Ελλάδας, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες συνεργασίας με αμερικανικές επιχειρήσεις και θεσμικούς επενδυτές. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στον ρόλο του Επιμελητηρίου Αχαΐας ως θεσμικού εταίρου και αξιόπιστου διαμεσολαβητή. Κατά την παρουσίαση αναδείχθηκαν η στρατηγική γεωγραφική θέση της Πάτρας στον δυτικό αναπτυξιακό άξονα και η σύνδεσή της με τη Δυτική Ευρώπη, ο κομβικός ρόλος του λιμένα Πατρών, το αεροδρόμιο Αράξου, καθώς και το υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό.

Παρουσιάστηκαν οι βασικοί παραγωγικοί και επενδυτικοί τομείς της Δυτικής Ελλάδας, όπως η αγροδιατροφή, η μεταποίηση, η τεχνολογία και η έρευνα, η εφοδιαστική αλυσίδα και οι θαλάσσιες μεταφορές, ο τουρισμός και οι υπηρεσίες ευεξίας, με ιδιαίτερη αναφορά στην «αργυρή οικονομία» και στις εφαρμογές της dual-use οικονομίας. Επιπλέον, επισημάνθηκαν δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς της μεταφοράς τεχνογνωσίας, της καινοτομίας, των εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων, της ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων και της αξιοποίησης ευρωπαϊκών και διεθνών χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στην ανταγωνιστικότητα της περιοχής σε σύγκριση με μεγάλα αστικά κέντρα, λόγω χαμηλότερου κόστους ακινήτων και εργασίας, μειωμένης συμφόρησης και υψηλότερης ποιότητας ζωής, στοιχεία που ενισχύουν την ελκυστικότητα της Αχαΐας ως επενδυτικού προορισμού.

Κατατέθηκε και επίσημη πρόσκληση -κατόπιν εντολής του προέδρου του Επιμελητηρίου Αχαΐας– προς την πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής για επίσκεψη στο Επιμελητήριο το προσεχές διάστημα, με στόχο την περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας και τη διερεύνηση συγκεκριμένων αναπτυξιακών πρωτοβουλιών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



