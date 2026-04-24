Πάτρα: Η πρόταση του ΙΟΠ για ανάπλαση στις εκβολές του Μείλιχου – «Να αξιοποιηθεί ο θαλάσσιος στίβος» ΒΙΝΤΕΟ

Το drone της «Π» με χειριστή τον Κώστα Βικάτο δείχνει την περιοχή που προτείνει ο ΙΟΠ την ανάπλαση

24 Απρ. 2026 17:30
Pelop News

Ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πατρών φέρνει στην Πάτρα μία ακόμη μεγάλη διοργάνωση ιστιοπλοΐας, το Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist U13 (οι αγώνες θα διεξαχθούν το διάστημα 5-9 Ιουλίου), όμως -κακά τα ψέματα- για να γίνουν ακόμη περισσότερα πράγματα στην πόλη μας απαιτούνται καλύτερες υποδομές.

Το αίτημα του ΙΟΠ για τη δημιουργία προβλήτας και την έμμεση επέκταση της υπάρχουσας στο σημείο που βρίσκεται το υπάρχον εντευκτήριο του Ομίλου, δεν είναι τωρινό. Ο σχετικός φάκελος έχει κατατεθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από την οποία ο Ομιλος προσδοκά να γίνουν οι σχετικές αναπλάσεις στο σημείο όπου σε καθημερινή βάση προπονούνται νέοι και παλιοί ιστιοπλόοι.

Η σκέψη-πρόταση του ΙΟΠ, όπως την περιέγραψε στην «Π» ο πρόεδρος του Ομίλου Κώστας Καλογερόπουλος, είναι η ανάπλαση του χώρου στον οποίον εκβάλει ο Μείλιχος ποταμός, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί, ενδεχομένως και μέσω αντιπλημμυρικών τειχίων και το σημείο που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως τσιμεντένια προβλήτα για τα σκάφη των ιστιοπλόων.

«Ως Ομιλος έχουμε υποβάλει τη σχετική πρόταση στην ΠΔΕ και αναμένουμε τη στήριξη σε αυτή την ιδέα, που θα αξιοποιήσει τον χώρο προς όφελος της ιστιοπλοΐας της περιοχής μας, πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον», δήλωσε ο Κώστας Καλογερόπουλος. «Ο ΙΟΠ προσπαθεί να αξιοποιήσει τον θαλάσσιο στίβο της Πάτρας -που είναι από τους καλύτερους διεθνώς- προς όφελος της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Με τη διοργάνωση μεγάλων αγώνων, θα ενισχυθεί η εξωστρέφεια της πόλης, ενώ, ταυτόχρονα, θα φέρουμε και τη νεολαία κοντά στη θάλασσα και στον ναυταθλητισμό.

Είναι κρίμα να βλέπουμε να συμβαίνουν αντίστοιχες προσπάθειες σε άλλες περιοχές του Ιονίου και της Αδριατικής κι όχι στην πόλη μας».
Στο ερώτημα της «Π» γιατί δεν δημιουργείται μία ξύλινη προβλήτα για τους ιστιοπλόους, η απάντηση ήταν κατηγορηματική και είχε να κάνει με τις αντοχές και την ανθεκτικότητα μίας τέτοια κατασκευής στα ρεύματα, στα κύματα και στους ανέμους που πνέουν στον Πατραϊκό. Εξάλλου, το σημείο οδηγεί στην ανοικτή θάλασσα και δεν προστατεύεται από κάποιον κυματοθραύστη όπως συμβαίνει π.χ. στο παλαιό και στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

Μόνο η διοργάνωση του Open Πανελληνίου πρωταθλήματος Optimist U13 θα φέρει στην Πάτρα 350 αθλητές από όλη τη χώρα, οι οποίοι μαζί με τους συνοδούς τους (προπονητές, παράγοντες, γονείς κ.λπ.) θα εκτινάξουν τον αριθμό των επισκεπτών σε πάνω από 1.500 -συν τις όποιες συμμετοχές προκύψουν από το εξωτερικό. Καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι να γίνει αυτή η ιστιοπλοϊκή παρέμβαση-επένδυση για την πόλη.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
19:30 Πάτρα: Απαντήσεις από τον αντιδήμαρχο Αποστόλη Αγγελή για την Βιβλιοθήκη
19:29 Υπόθεση Γιακουμάκη: Ο γρίφος για δεύτερο εμπλεκόμενο με τον 39χρονο να καταγράφεται να μιλάει από κινητό τηλέφωνο
19:22 Αλλαγή ημερομηνιών για τις μάχες του ΝΟΠ με τα Χανιά
19:08 Η διαφορά ώρας στο ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Προμηθέας 2014 με τη…ρεβάνς
19:00 Κάθε μέρα μιλάμε μόνο για τα ψέματα
18:54 «Δεν επιθυμούσε να αφαιρέσει τη ζωή του άτυχου Θ.», ομολόγησε τη δολοφονία ο 20χρονος στον Αγ. Δημήτριο, ΒΙΝΤΕΟ
18:50 Φλόριντα: Ζευγάρι που γέννησε μωρό μετά από λάθος στην εξωσωματική βρήκε τους γενετικούς γονείς
18:42 Άνοια: Οι καθημερινές συνήθειες που προστατεύουν τον εγκέφαλο
18:39 Νεκρός στη Ζάκυνθο από λεπτοσπείρωση, τρία τα κρούσματα
18:29 Καλύτερος ύπνος: Γιατί η φύση μπορεί να «ρυθμίσει» ξανά το σώμα
18:21 Χρηματιστήριο Αθηνών: Περιόρισε τις απώλειες, αλλά έκλεισε στο κόκκινο
18:20 Στη Νέα Υόρκη ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης – Θερμή υποδοχή στο Σταθάκειο Κέντρο και σημαντικές συναντήσεις
18:14 Δυτική Ελλάδα: Νέες συνέργειες για την ενίσχυση του εναλλακτικού τουρισμού
18:12 ΗΠΑ: Τρία αεροπλανοφόρα ταυτόχρονα στη Μέση Ανατολή για πρώτη φορά από το 2003
18:08 Πάτρα: Πάρκαρε στη θέση των γεμάτων κάδων σκουπιδιών – Μια εικόνα, τρία προβλήματα
18:02 Eurovision: Τρεις χώρες δεν μεταδίδουν τον διαγωνισμό λόγω Ισραήλ
18:00 Οι άγνωστες συνέπειες της ζέστης – Καύσωνας και νεφροί: Τι αποκαλύπτει μελέτη
17:51 Πέθανε ο σπουδαίος Μάκης Μαριάτος, βαρύ πένθος στο ελληνικό βόλεϊ
17:50 Απόλλων: Πρώτα η αυτοκριτική και μετά τα υπόλοιπα
17:48 Γερμανία: Χάκαραν το τηλέφωνο της προέδρου της Bundestag μέσω Signal
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
