Πάτρα: Η πρόταση του ΙΟΠ για ανάπλαση στις εκβολές του Μείλιχου – «Να αξιοποιηθεί ο θαλάσσιος στίβος» ΒΙΝΤΕΟ

Ο Ιστιοπλοϊκός Ομιλος Πατρών φέρνει στην Πάτρα μία ακόμη μεγάλη διοργάνωση ιστιοπλοΐας, το Open Πανελλήνιο πρωτάθλημα Optimist U13 (οι αγώνες θα διεξαχθούν το διάστημα 5-9 Ιουλίου), όμως -κακά τα ψέματα- για να γίνουν ακόμη περισσότερα πράγματα στην πόλη μας απαιτούνται καλύτερες υποδομές.

Το αίτημα του ΙΟΠ για τη δημιουργία προβλήτας και την έμμεση επέκταση της υπάρχουσας στο σημείο που βρίσκεται το υπάρχον εντευκτήριο του Ομίλου, δεν είναι τωρινό. Ο σχετικός φάκελος έχει κατατεθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, από την οποία ο Ομιλος προσδοκά να γίνουν οι σχετικές αναπλάσεις στο σημείο όπου σε καθημερινή βάση προπονούνται νέοι και παλιοί ιστιοπλόοι.

Η σκέψη-πρόταση του ΙΟΠ, όπως την περιέγραψε στην «Π» ο πρόεδρος του Ομίλου Κώστας Καλογερόπουλος, είναι η ανάπλαση του χώρου στον οποίον εκβάλει ο Μείλιχος ποταμός, έτσι ώστε να αξιοποιηθεί, ενδεχομένως και μέσω αντιπλημμυρικών τειχίων και το σημείο που θα μπορούσε να χρησιμεύσει ως τσιμεντένια προβλήτα για τα σκάφη των ιστιοπλόων.

«Ως Ομιλος έχουμε υποβάλει τη σχετική πρόταση στην ΠΔΕ και αναμένουμε τη στήριξη σε αυτή την ιδέα, που θα αξιοποιήσει τον χώρο προς όφελος της ιστιοπλοΐας της περιοχής μας, πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον», δήλωσε ο Κώστας Καλογερόπουλος. «Ο ΙΟΠ προσπαθεί να αξιοποιήσει τον θαλάσσιο στίβο της Πάτρας -που είναι από τους καλύτερους διεθνώς- προς όφελος της πόλης και της ευρύτερης περιοχής. Με τη διοργάνωση μεγάλων αγώνων, θα ενισχυθεί η εξωστρέφεια της πόλης, ενώ, ταυτόχρονα, θα φέρουμε και τη νεολαία κοντά στη θάλασσα και στον ναυταθλητισμό.

Είναι κρίμα να βλέπουμε να συμβαίνουν αντίστοιχες προσπάθειες σε άλλες περιοχές του Ιονίου και της Αδριατικής κι όχι στην πόλη μας».

Στο ερώτημα της «Π» γιατί δεν δημιουργείται μία ξύλινη προβλήτα για τους ιστιοπλόους, η απάντηση ήταν κατηγορηματική και είχε να κάνει με τις αντοχές και την ανθεκτικότητα μίας τέτοια κατασκευής στα ρεύματα, στα κύματα και στους ανέμους που πνέουν στον Πατραϊκό. Εξάλλου, το σημείο οδηγεί στην ανοικτή θάλασσα και δεν προστατεύεται από κάποιον κυματοθραύστη όπως συμβαίνει π.χ. στο παλαιό και στο νέο λιμάνι της Πάτρας.

Μόνο η διοργάνωση του Open Πανελληνίου πρωταθλήματος Optimist U13 θα φέρει στην Πάτρα 350 αθλητές από όλη τη χώρα, οι οποίοι μαζί με τους συνοδούς τους (προπονητές, παράγοντες, γονείς κ.λπ.) θα εκτινάξουν τον αριθμό των επισκεπτών σε πάνω από 1.500 -συν τις όποιες συμμετοχές προκύψουν από το εξωτερικό. Καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντικό είναι να γίνει αυτή η ιστιοπλοϊκή παρέμβαση-επένδυση για την πόλη.

