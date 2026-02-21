Πάτρα: ΙΧ μπήκε σε φυλασσόμενη διάβαση – Το τρένο φρέναρε αλλά δεν πρόλαβε ΦΩΤΟ

Σύγκρουση του Προαστιακού με αυτοκίνητο σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Πάτρα, όταν όχημα βρέθηκε αιφνιδιαστικά σε φυλασσόμενη σιδηροδρομική διάβαση. Παρά το φρενάρισμα της αμαξοστοιχίας, η σύγκρουση δεν αποφεύχθηκε, χωρίς ευτυχώς να υπάρξουν τραυματισμοί.

21 Φεβ. 2026 15:05
Pelop News

Τροχαίο περιστατικό με εμπλοκή αμαξοστοιχίας  του Προαστιακού και αυτοκινήτου σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου στη διασταύρωση των οδών Αθηνών και Πέντε Πηγαδίων στην Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η προστατευτική μπάρα στη σιδηροδρομική διάβαση ήταν κατεβασμένη, όταν οδηγός αυτοκινήτου επιχείρησε να στρίψει και βρέθηκε μπροστά στις γραμμές. Ο μηχανοδηγός αντιλήφθηκε το όχημα σε μικρή απόσταση και ενεργοποίησε άμεσα φρένο έκτακτης ανάγκης, ωστόσο η αμαξοστοιχία δεν κατάφερε να ακινητοποιηθεί εγκαίρως και σημειώθηκε σύγκρουση.

Από την πρόσκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου, ενώ χτυπήθηκε και μέρος της μηχανής του τρένου. Στο όχημα επέβαιναν τρία άτομα, τα οποία δεν τραυματίστηκαν, παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού.

Τα αίτια του συμβάντος διερευνώνται, ενώ το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή.

