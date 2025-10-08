Πάτρα: Ημερίδα «Εφηβεία και εξαρτήσεις» στις 17/10

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας δια της Υπευθύνου Αγωγής Υγείας και το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις» το οποίο λειτουργεί σε συνεργασία με τον Εθνικό Οργανισμό Πρόληψης και Αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων – Ε.Ο.Π.Α.Ε. (πρώην ΟΚΑΝΑ), διοργανώνουν ημερίδα με τίτλο «Εφηβεία και εξαρτήσεις. Μια πρόκληση που δεν επιτρέπει πειραματισμούς!». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 17/10/ 2025 και ώρα 18:00-20:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων του My Way Hotel Πάτρας. H είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

Η ημερίδα εντάσσεται στο πλαίσιο του Δικτύου Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας “ΕΠΙΛΕΓΩ (=) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – Ζω χωρίς Εξαρτήσεις!”, το οποίο αποσκοπεί στην πρόληψη των εξαρτήσεων και στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας των εφήβων. Το Δίκτυο θα λειτουργήσει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την συνεργασία των σχολείων του Νομού Αχαΐας, υπό τον συντονισμό της Υπεύθυνης Αγωγής Υγείας και την επιστημονική ευθύνη του Κέντρου Πρόληψης «Καλλίπολις». Τα σχολεία κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους εφαρμόζουν πρόγραμμα για την πρόληψη των εξαρτήσεων στους μαθητές τους έπειτα από εκπαίδευση και υπό την εποπτεία του Κέντρου Πρόληψης «Καλλίπολις».

Η ημερίδα απευθύνεται σε γονείς, εκπαιδευτικούς και οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να κατανοήσει καλύτερα το φαινόμενο των εξαρτήσεων και τη διαχρονική εξέλιξή του, να ενημερωθεί για τα νεότερα δεδομένα όσον αφορά την περιοχή μας, καθώς και για τα αποτελέσματα των προγραμμάτων πρόληψης που εφαρμόστηκαν την προηγούμενη σχολική χρονιά στα Γυμνάσια και Λύκεια του Νομού Αχαΐας.

Οι ομιλίες της ημερίδας έχουν ως εξής:

-«Έφηβοι και εξαρτήσεις σήμερα: Τι δείχνουν τα τελευταία στοιχεία για τη Δυτική Ελλάδα και την υπόλοιπη χώρα. Αποτελεσματική πρόληψη στη σχολική κοινότητα: Βασικές αρχές για εκπαιδευτικούς»Ιουλία Μπάφη, Επιστημονικά Υπεύθυνη Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ) / Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας Νευροεπιστημών και Ιατρικής Ακρίβειας (ΕΠΙΨΥ).

-«Παρουσίαση του Δικτύου Σχολείων Αχαΐας “ΕΠΙΛΕΓΩ (=) ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ – Ζω χωρίς Εξαρτήσεις!” – Δράσεις στο πλαίσιο του Δικτύου για την πρόληψη των Εξαρτήσεων στην Δευτεροβάθμια»

Ιωάννα Θωμοπούλου, Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας Δ.Δ.Ε Αχαΐας

-«Αποτελέσματα από την εφαρμογή των πολυεπίπεδων παρεμβάσεων πρόληψης στο πλαίσιο του Δικτύου και Προοπτικές» Ιωάννα Ζορμπά, Επιστημονικά Υπεύθυνη του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις»

Μετά τις ομιλίες θα ακολουθήσει συζήτηση.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Κέντρο Πρόληψης στα τηλέφωνα 2610.226948 & 2610.623290, καθημερινά 8:00-15:00 ή μέσω email στο kallipolis@kpachaia.gr

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



