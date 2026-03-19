Πάτρα: Ημερίδα για το μέλλον του αστικού πράσινου και τις βιώσιμες πόλεις

Τον καθοριστικό ρόλο του αστικού πράσινου στη διαμόρφωση των πόλεων του μέλλοντος θα αναδείξει η ημερίδα που διοργανώνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας) στην Πάτρα. Η εκδήλωση, με τίτλο «Σχεδιάζοντας τις πόλεις του μέλλοντος: Ο ρόλος του αστικού πράσινου στην Πάτρα», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, από τις 10:00 έως τις 13:00, στο ξενοδοχείο My Way.

Η ημερίδα τελεί υπό την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών & Επιχειρήσεων Πρασίνου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.) και του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας

Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα αναλύσουν την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις:

10:30 – 11:00: Χαιρετισμοί επισήμων.

11:00 – 11:30: «Ανθεκτική και βιώσιμη πόλη: Προτεραιότητες, μεθοδολογία, καλές πρακτικές» – Σταυρούλα Κατσογιάννη (Γεωπόνος-Αρχιτέκτων Τοπίου, Πρόεδρος ΠΕΕΓΕΠ).

11:30 – 12:00: «Η υφιστάμενη κατάσταση του αστικού πράσινου στο Δήμο Πατρέων. Μελλοντικές παρεμβάσεις» – Χριστίνα Καρούσου (Γεωπόνος, Προϊσταμένη Τμήματος Πρασίνου Δήμου Πατρέων).

12:00 – 12:30: «Αστικό πράσινο στην Πάτρα: Από το σχεδιασμό στη διαχείριση για βιώσιμη πόλη» – Δρ. Γεώργιος Λυκοκανέλλος (Επίκουρος Καθηγητής Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου Πανεπιστημίου Πατρών).

12:30 – 13:00: Ερωτήσεις – Συζήτηση.

