Πάτρα: Ημερίδα για το μέλλον του αστικού πράσινου και τις βιώσιμες πόλεις
Το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) διοργανώνει εκδήλωση στο ξενοδοχείο My Way
Τον καθοριστικό ρόλο του αστικού πράσινου στη διαμόρφωση των πόλεων του μέλλοντος θα αναδείξει η ημερίδα που διοργανώνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Παράρτημα Πελοποννήσου & Δυτικής Στερεάς Ελλάδας) στην Πάτρα. Η εκδήλωση, με τίτλο «Σχεδιάζοντας τις πόλεις του μέλλοντος: Ο ρόλος του αστικού πράσινου στην Πάτρα», θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 21 Μαρτίου 2026, από τις 10:00 έως τις 13:00, στο ξενοδοχείο My Way.
Η ημερίδα τελεί υπό την υποστήριξη της Πανελλήνιας Ένωσης Επαγγελματιών Γεωτεχνικών & Επιχειρήσεων Πρασίνου (Π.Ε.Ε.Γ.Ε.Π.) και του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Πατρών.
Το Πρόγραμμα της Ημερίδας
Η εκδήλωση περιλαμβάνει ομιλίες από διακεκριμένους επιστήμονες και στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, οι οποίοι θα αναλύσουν την υφιστάμενη κατάσταση αλλά και τις μελλοντικές προκλήσεις:
10:30 – 11:00: Χαιρετισμοί επισήμων.
11:00 – 11:30: «Ανθεκτική και βιώσιμη πόλη: Προτεραιότητες, μεθοδολογία, καλές πρακτικές» – Σταυρούλα Κατσογιάννη (Γεωπόνος-Αρχιτέκτων Τοπίου, Πρόεδρος ΠΕΕΓΕΠ).
11:30 – 12:00: «Η υφιστάμενη κατάσταση του αστικού πράσινου στο Δήμο Πατρέων. Μελλοντικές παρεμβάσεις» – Χριστίνα Καρούσου (Γεωπόνος, Προϊσταμένη Τμήματος Πρασίνου Δήμου Πατρέων).
12:00 – 12:30: «Αστικό πράσινο στην Πάτρα: Από το σχεδιασμό στη διαχείριση για βιώσιμη πόλη» – Δρ. Γεώργιος Λυκοκανέλλος (Επίκουρος Καθηγητής Ανθοκομίας-Αρχιτεκτονικής Τοπίου Πανεπιστημίου Πατρών).
12:30 – 13:00: Ερωτήσεις – Συζήτηση.
