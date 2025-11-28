Πάτρα-Ημερίδα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας: Σοβαρές παρατυπίες και κρίσιμα ευρήματα στο ελεγκτικό έργο της Περιφερειακής Υπηρεσίας

Η Εθνική Αρχή Διαφάνειας πραγματοποίησε χθες στο Royal της Ακτής Δυμαίων, μια ιδιαίτερα ουσιαστική και στοχευμένη ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Εθνική Αρχή Διαφάνειας: Πηγή Ακεραιότητας, Γέφυρα Εμπιστοσύνης – Περιφερειακή Υπηρεσία Πάτρας», στο πλαίσιο της πανελλαδικής πρωτοβουλίας ανάδειξης του έργου και της αποστολής της. Η προσέλευση εκπροσώπων θεσμών, υπηρεσιών και τοπικών φορέων ήταν υψηλή, αναδεικνύοντας το αυξημένο ενδιαφέρον για ζητήματα λογοδοσίας, διαφάνειας και χρηστής διοίκησης.

Η εκδήλωση άνοιξε με θερμούς χαιρετισμούς από τη διοικήτρια της ΕΑΔ, Αλεξάνδρα Ρογκάκου, η οποία τόνισε την ανάγκη ενίσχυσης των μηχανισμών ελέγχου και την καθοριστική συμβολή των Περιφερειακών Υπηρεσιών. Στη συνέχεια απηύθυναν χαιρετισμό ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Νεκτάριος Φαρμάκης, ο οποίος υπογράμμισε τη σημασία της συνεργασίας κεντρικών και τοπικών φορέων, ο αντιδήμαρχος Πατρέων Παναγιώτης Μελάς, ο γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου Δημήτριος Κατσαρός, καθώς και ο αστυνομικός διευθυντής Γεώργιος Χατζηπαυλίδης, αναδεικνύοντας τον ρόλο των ελεγκτικών μηχανισμών στη θωράκιση του κοινωνικού συνόλου.

Η 1η θεματική ενότητα, με αντικείμενο τον θεσμικό ρόλο της ΕΑΔ, περιλάμβανε τοποθετήσεις της Μαρίας Ηλιοπούλου, προϊσταμένης Διεύθυνσης Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης, και του Γεωργίου Κασάπα, αναπληρωτή προϊσταμένου της Διεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού & Συμπεριφορικών Αναλύσεων. Οι ομιλητές παρουσίασαν το εύρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής, τις καινοτόμες πολιτικές πρόληψης και τον στρατηγικό σχεδιασμό που υπηρετεί τη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση.

Στη 2η θεματική ενότητα, που αφορούσε το ελεγκτικό έργο της Περιφερειακής Υπηρεσίας Πάτρας, η διοικήτρια Αλεξάνδρα Ρογκάκου μαζί με τον επικεφαλής της ΠΥ Πάτρας Βασίλειο Ηλιόπουλο και τους επιθεωρητές Κωνσταντίνο Αντωνόπουλο, Σοφία Αγγελοπούλου και Κωνσταντίνα Μαντζαβίνου ανέλυσαν χαρακτηριστικές περιπτώσεις που αποτυπώνουν στην πράξη τη σημασία των ελέγχων.

Μία από αυτές, αφορούσε σε μια υπόθεση που ανέδειξε ένα πλέγμα διοικητικών δυσλειτουργιών σε τοπική Πολεοδομία, με σημαντικές επιπτώσεις στη δημόσια ασφάλεια και στη νομιμότητα.

Η υπόθεση ξεκίνησε από καταγγελία πολίτη σχετικά με νυχτερινό κέντρο διασκέδασης που λειτουργούσε σε κτίριο με αυθαίρετες κατασκευές. Η διερεύνηση αποκάλυψε ότι η Πολεοδομία είχε λάβει παρόμοια καταγγελία από το 2015, ωστόσο χρειάστηκαν τέσσερα χρόνια για τη σύνταξη της έκθεσης αυτοψίας. Η υπόθεση αδρανοποιήθηκε για έξι ολόκληρα χρόνια (2019-2025), με την αρμόδια υπηρεσία να αποστέλλει την προσφυγή των ιδιοκτητών στο ΣΥΠΟΘΑ μόλις εν μέσω του ελέγχου της ΕΑΔ.

Η ενδελεχής επανεξέταση της έκθεσης αυτοψίας αποκάλυψε σοβαρές παραλείψεις: δεν καταγράφηκε η κατεδάφιση εσωτερικού φέροντος τοίχου περίπου έξι μέτρων, που επηρέαζε άμεσα τη στατικότητα, παραλείφθηκε η καταγραφή της λανθασμένης φοράς ανοίγματος της κεντρικής πόρτας, έγινε παραβίαση με κρίσιμη σημασία για την πυροπροστασία, εντοπίστηκαν σφάλματα στον υπολογισμό των προστίμων.

Η ΕΑΔ προχώρησε σε διεύρυνση του ελέγχου, εξετάζοντας 30 υποθέσεις αυθαιρέτων από το 2019 και μετά. Τα αποτελέσματα ήταν καταδικαστικά: σε 12 από τις 30 υποθέσεις υπήρχαν σοβαρές παρατυπίες, όπως μη βεβαίωση προστίμων, παράτυπη σύνθεση κλιμακίων και διάθεση υποθέσεων σε υπαλλήλους ακατάλληλης ειδικότητας. Ιδιαίτερα ανησυχητικό ήταν το εύρημα της επιλεκτικής διαχείρισης καταγγελιών: ενώ σοβαρή υπόθεση ανέγερσης κτιρίου σε αρχαιολογικό χώρο παρέμενε εκκρεμής επί 4,5 χρόνια, άλλη υπόθεση μικρής σημασίας εξετάστηκε τρεις φορές εντός ενός έτους.

Τα ευρήματα οδήγησαν σε αναζήτηση πειθαρχικών ευθυνών, προτάσεις για πλήρη επανέλεγχο των παράτυπων εκθέσεων και διαβίβαση του συνόλου του φακέλου στην Εισαγγελία.

Συνολικά, μέσα στο 2024, κατατέθηκαν 5.305 καταγγελίες, δόθηκαν 2.796 εντολές ελέγχου και διερευνήσεων και συντάχθηκαν 2.527 εκθέσεις ελέγχου και διερευνήσεων.

