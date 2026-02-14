Πάτρα: Ισχυρός πυλώνας το Κέντρο Υγείας του Βόρειου Τομέα, αποκτά μαγνήτη και αξονικό

Πρωταγωνιστής στην παροχή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας υγείας στην περιοχή μας αναδεικνύεται το Κέντρο Υγείας Βορείου Τομέα (Αγ. Αλεξίου). Το 2025 αντιμετώπισε 108.892 ασθενείς.

Αξιοσημείωτο είναι δε το έργο που παράγεται στα εργαστήριά του. Στο Μικροβιολογικό και Βιοπαθολογικό Εργαστήριο διενεργήθηκαν 596.098 εξετάσεις. Στο Ακτινολογικό Εργαστήριο μόνο τον μήνα Δεκέμβριο προσήλθαν 702 ασθενείς, διενεργήθηκαν 1.354 ακτινοδιαγνωστικές εξετάσεις, 143 υπέρηχοι, 70 μετρήσεις οστικής πυκνότητας.

Σε αυτά θα πρέπει να προσθέσουμε ότι με την εφημερία του σαββατοκύριακου -όπου μόνο από τους παθολόγους αντιμετωπίζονται περί τα 240 περιστατικά-λειτουργεί ως ισχυρό ανάχωμα για το εφημερεύον νοσοκομείο.

«Εχει τριπλασιαστεί η προσέλευση στα ιατρεία, στα μικροβιολογικά εργαστήρια, στην οδοντοπροσθετική, στους οφθαλμιάτρους και σε όλες τις ειδικότητες» ανέφερε ο διευθυντής του Κέντρου Χαράλαμπος Μπακόπουλος, χθες στο πλαίσιο εκδήλωσης κοπής της βασιλόπιτας.

Οπως σημείωσε ο ίδιος «το προσωπικό έχει μειωθεί λόγω συνταξιοδοτήσεων και το εναπομείναν καταβάλλει κάθε προσπάθεια για να καλυφθούν τα κενά. Στάθηκε βράχος στις δυσκολίες γι’ αυτό το μεγαλύτερο κεφάλαιο του Κέντρου μας είναι οι άνθρωποί του. Τους οφείλω δημοσίως ένα μεγάλο ”ευχαριστώ” καθώς με επαγγελματισμό και ανθρώπινο πρόσωπο στηρίζουν το σύστημα υγείας και τους συνανθρώπους μας».

Ο κ. Μπακόπουλος ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει μεγάλες αλλαγές και βελτιώσεις στη λειτουργία του Κέντρου Υγείας, κάτι που έχει αναβαθμίσει τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Ωστόσο, τόνισε πως υπάρχουν ελλείψεις και ανάγκες, αναδεικνύοντας ως βασικό την ενίσχυση του προσωπικού.

ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ

Σημαντικές ανακοινώσεις για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας έκανε ο διοικητής της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Ηλίας Θεοδωρόπουλος.

«Τον Μάιο ή το αργότερο τον Ιούνιο θα έχουμε για πρώτη φορά σε Κέντρο Υγείας της 6ης ΥΠΕ μπορεί και της Ελλάδας, μαγνητικό τομογράφο. Εάν αυτό δεν συνιστά εξέλιξη ή αναβάθμιση για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας τότε ποιο;» διερωτήθηκε, προσθέτοντας πως «προχωρούν παράλληλα οι διαδικασίες για να εγκατασταθεί ο αξονικός τομογράφος δίπλα από τον μαγνητικό τομογράφο».

Σε σχέση με τις ελλείψεις προσωπικού ανέφερε ότι γίνονται προκηρύξεις, οι οποίες όμως σε πολλά Κέντρα Υγείας κηρύσσονται άγονες λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος. Καταλήγοντας ανακοίνωσε πως

«μέχρι το καλοκαίρι θα παραλάβουμε 20 νέα ασθενοφόρα για την 6η ΥΠΕ. Επίσης, τρέχει πρόγραμμα μαζί με την Περιφέρεια Ηπείρου για άλλα 15 νέα ασθενοφόρα».

ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

Ο βουλευτής και υπεύθυνος τομέα Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, ο οποίος έχει εργαστεί επί σειρά ετών ως γιατρός στη συγκεκριμένη δομή, ανέφερε πως «από τους 220 γιατρούς που υπηρετούσαν κάποτε, σήμερα υπηρετούν οι μισοί. Το ΕΣΥ δεν είναι στην καλύτερή του φάση».

ΜΠΟΝΑΝΟΣ

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Χαράλαμπος Μπονάνος εξήρε το προσωπικό του Κέντρου, λέγοντας πως όλα αυτά τα χρόνια έχει τραβήξει πολύ κουπί με ανατροπές στην προσωπική του ζωή και εστίασε στις βελτιώσεις που έχουν γίνει στο ΕΣΥ. Ομως, υπογράμμισε πως «υπάρχουν ανάγκες στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη, η οποία πρέπει και οφείλει να είναι το φίλτρο στην Τριτοβάθμια

Περίθαλψη για να μη συνωστίζονται στα Επείγοντα των Νοσοκομείων. Αυτό απαιτεί τεράστιες ανατροπές στην Πρωτοβάθμια Περίθαλψη και ο σχεδιασμός να γίνει με βάση την ελληνική πραγματικότητα, ότι δηλαδή έχουμε πολλούς ειδικούς γιατρούς και λιγότερους γενικούς».

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΥ

Η πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Πατρών και αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Αννα Μαστοράκου χαρακτήρισε θετική την ανακοίνωση μετατροπής του Κέντρου Υγείας Βορείου Τομέα σε πανεπιστημιακό. «Συνιστά αναβάθμιση, όμως θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψιν το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο έχει πολύτιμη εμπειρία και έχει κάνει κατάθεση ψυχής, αλλά θα πρέπει να ενισχυθεί».

