Πάτρα – Καύσιμα: Αυξήσεις «φωτιά» σε diesel και βενζίνη μέσα σε λίγες ώρες – Αγγίζει το 1.90 η τιμή της αμόλυβδης

«Χρυσάφι» πωλούνται πλέον το πετρέλαιο θέρμανσης και το πετρέλαιο κίνησης, με το τελευταίο να ετοιμάζεται να περάσει ακόμα και την τιμή της βενζίνης, η οποία στην Πάτρα έχει υπερβεί το 1,83 ευρώ το λίτρο.

Η «φωτιά» στις τιμές των καυσίμων είναι συνέπεια των πολεμικών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, με την τάχιστη άνοδο της τιμής του πετρελαίου brent να έχει ξεπεράσει τα 90 ευρώ το βαρέλι. Πολλοί, μάλιστα, λένε ότι είναι θέμα χρόνου να ξεπεράσει τα 100 ευρώ επιβεβαιώνοντας τα χειρότερα σενάρια της αγοράς.

Αυτό έχει φέρει μεγάλες αυξήσεις μέσα σε λίγα 24ωρα στα καύσιμα με τη μεγαλύτερη να καταγράφεται στο πετρέλαιο θέρμανσης το οποίο μέσα σε λίγες μέρες έχει πάρει ανατίμηση κατά 36 λεπτά, αύξηση περίπου 25%, καθώς από 1,10 το λίτρο που ήταν πρόσφατα, πλέον πωλείται 1,46 ευρώ το λίτρο.

Οι αυξήσεις έχουν προκαλέσει προβλήματα σε πολλούς κλάδους και επίσης έχουν βγάλει στην επιφάνεια ιστορίες οικονομικά αδύναμων συμπολιτών, οι οποίοι εξαιτίας των υψηλών τιμών είναι σε δυσχερή κατάσταση, καθώς αναγκάζονται να βάζουν βαθιά το χέρι στην τσέπη.

Ο πρόεδρος των βενζινοπωλών Πάτρας, Αλέξης Παπαγιαννόπουλος, μιλώντας χθες στην εκπομπή «Ολα Λέγονται» του Peloponnisos FM 103,9, αφηγήθηκε μια ιστορία που αναδεικνύει το μέγεθος του προβλήματος.

«Με πήρε τηλέφωνο χθες μια γιαγιά και με ρώτησε πόσο πετρέλαιο μπορώ να της βάλω με 100 ευρώ και αν είναι εύκολο να της το πάω στο σπίτι, γιατί άλλα πρατήρια δεν της το μεταφέρουν» αποκάλυψε ο Αλέξης Παπαγιαννόπουλος, προσθέτοντας: «Παρότι δεν με συνέφερε οικονομικά, ντράπηκα να αρνηθώ και της το πήγα για να την εξυπηρετήσω».

Οπως σημείωσε, υπάρχουν και άλλοι πολίτες που επικοινωνούν μαζί του, ζητώντας να τους προμηθεύσει πετρέλαιο θέρμανσης, όμως η κατάσταση είναι δύσκολη. «Μου τηλεφωνούν και μου ζητούν να τους προμηθεύσω πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά ντρέπομαι να τους το πάω, γιατί πριν από λίγες ημέρες κόστιζε 1,10 ευρώ το λίτρο και από χθες έχει φτάσει στο 1,46 ευρώ».

Ο πατρινός επιχειρηματίας αναφέρθηκε, επίσης, στο οξύμωρο της μεγάλης αύξησης στις τιμές του πετρελαίου κίνησης και θέρμανσης, λέγοντας: «Κάθε μέρα βλέπουμε αυξήσεις, όμως αυτά που πραγματικά ξεφεύγουν είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, που έχει φτάσει στο 1,46 ευρώ το λίτρο, και το πετρέλαιο κίνησης που ξεπέρασε το 1,80 ευρώ, με την αμόλυβδη να αγγίζει περίπου το 1,83 ευρώ το λίτρο. Μακάρι να παρέμβει η κυβέρνηση γιατί οι καταναλωτές αγανακτούν και μας ρίχνουν ευθύνες».

ΘΑ ΦΤΑΣΕΙ ΤΑ 2 ΕΥΡΩ

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της αγοράς, η αμόλυβδη αναμένεται να αυξηθεί έως και 40 λεπτά το λίτρο και το diesel έως και 60 λεπτά το λίτρο μέχρι την Τετάρτη. Εφόσον οι τιμές διατηρηθούν τις επόμενες ώρες, η τιμή της αμόλυβδης αναμένεται να εκτιναχθεί στα 2 ευρώ το λίτρο μέσα στο σαββατοκύριακο, αφού δεν προκύπτει από πουθενά σενάριο αποκλιμάκωσης του πολέμου.

Μάλιστα, την Τρίτη 10 Μαρτίου το απόγευμα υπάρχει στην Πάτρα πρατήριο όπου η τιμή της αμόλυβδης έχει φτάσει το 1.90€ ανά λίτρο.

