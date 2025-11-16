Πάτρα: Κάλεσμα ΚΚΕ και ΚΝΕ για την πορεία του Πολυτεχνείου – «Τα συνθήματα είναι πιο επίκαιρα από ποτέ»

Η αντιιμπεριαλιστική πορεία της Πάτρας για την επέτειο του Πολυτεχνείου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου στις 5:30 μ.μ. Η προσυγκέντρωση των Οργανώσεων Αχαΐας και Πανεπιστημίου του ΚΚΕ έχει οριστεί στις 5:00 μ.μ. στη συμβολή των οδών Μαιζώνος και Αράτου.

Πολυτεχνείο - πορεία - δήμος - εργατικό κέντρο
16 Νοέ. 2025 20:28
Pelop News

Με μήνυμα συνέχειας των αγώνων και αντιιμπεριαλιστικού χαρακτήρα, οι Οργανώσεις Αχαΐας και Πανεπιστημίου Πατρών του ΚΚΕ και της ΚΝΕ απευθύνουν κάλεσμα συμμετοχής στην πορεία για τα 52 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Όπως τονίζουν, ο εορτασμός παραμένει ζωντανός ως σύμβολο αντίστασης, με αιχμή «την πάλη ενάντια στη δικτατορία του κεφαλαίου» και την εμπλοκή της Ελλάδας στους πολεμικούς σχεδιασμούς των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ.

Στο κάλεσμά τους σημειώνουν ότι τα συνθήματα «Έξω οι ΗΠΑ – Έξω το ΝΑΤΟ» είναι «πιο επίκαιρα από ποτέ», υπογραμμίζοντας ότι ο αγώνας της νεολαίας το 1973 «συγκινεί και εμπνέει νέους αγώνες και ανυπακοή απέναντι στα σχέδια της καπιταλιστικής εξουσίας». Αναφέρονται επίσης στον ρόλο της 7ετούς δικτατορίας, την οποία χαρακτηρίζουν «υπηρέτη των συμφερόντων της καπιταλιστικής εξουσίας και των διεθνών της συμμάχων».

Το ΚΚΕ τονίζει ότι δίνει όλες του τις δυνάμεις για τη συγκρότηση ενός «πανελλαδικά συντονισμένου κινήματος» της εργατικής τάξης και των συμμάχων της – φτωχών αγροτών, αυτοαπασχολούμενων και ελευθέρων επαγγελματιών – ενάντια στο καπιταλιστικό σύστημα, το οποίο περιγράφουν ως «κοινό εχθρό».

Στο μήνυμά τους, οι Οργανώσεις της Αχαΐας υπογραμμίζουν ότι η πραγματική τιμή στον αντιδικτατορικό αγώνα «είναι η πάλη για τα σύγχρονα δικαιώματα του λαού και της νεολαίας, για λαϊκές ελευθερίες, ενάντια στον ιμπεριαλιστικό πόλεμο και την εμπλοκή της Ελλάδας». Προσθέτουν ότι η «πάλη για το δίκιο του λαού» συνδέεται με τον στόχο του σοσιαλισμού – κομμουνισμού, «μιας κοινωνίας πραγματικής ελευθερίας και εργατικής εξουσίας, όπου η οικονομία λειτουργεί με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες και όχι τα κέρδη των λίγων».

