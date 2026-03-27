Πάτρα: Κάλεσμα της Νέας Αριστεράς Αχαΐας για αντιπολεμική συγκέντρωση το Σάββατο στην πλατεία Γεωργίου

Σε συγκέντρωση στην πλατεία Γεωργίου, το Σάββατο 28 Μαρτίου στις 11 το πρωί, καλεί η Νέα Αριστερά Αχαΐας, βάζοντας στο επίκεντρο την αντίθεσή της στην πολεμική κλιμάκωση και στην εμπλοκή της Ελλάδας. Το κάλεσμα κινείται σε καθαρά αντιπολεμικό πλαίσιο, με αιχμές κατά της κυβερνητικής πολιτικής.

27 Μαρ. 2026 11:34
Σε δημόσιο κάλεσμα για συμμετοχή στην αντιπολεμική συγκέντρωση του Σαββάτου 28 Μαρτίου στην πλατεία Γεωργίου, στις 11:00 το πρωί, προχώρησε η Νέα Αριστερά Αχαΐας, ζητώντας μαζική παρουσία πολιτών απέναντι στις διεθνείς εξελίξεις και στην, όπως υποστηρίζει, εμπλοκή της Ελλάδας σε επικίνδυνους σχεδιασμούς.

Στην ανακοίνωσή της, η οργάνωση περιγράφει τον πόλεμο που βρίσκεται σε εξέλιξη ως μια απειλή που δεν είναι μακρινή, αλλά αγγίζει άμεσα και την περιοχή μας, εκφράζοντας την ανησυχία ότι η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει να συνδέσει τη χώρα με στρατιωτικές επιλογές που εντείνουν την αστάθεια. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δηλώνει ότι δεν μπορεί να υπάρξει σιωπή απέναντι σε μια τέτοια κατεύθυνση.

Η Νέα Αριστερά Αχαΐας διατυπώνει ανοιχτά την αντίθεσή της στον πόλεμο, βάζοντας στο στόχαστρο τους διεθνείς συσχετισμούς που, όπως αναφέρει, τον τροφοδοτούν, ενώ παράλληλα ζητά να μην υπάρξει καμία εμπλοκή της Ελλάδας. Στο ίδιο κάλεσμα περιλαμβάνει αιτήματα για κλείσιμο των στρατιωτικών βάσεων, άμεση αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και επιστροφή όλων των ελληνικών δυνάμεων που βρίσκονται εκτός συνόρων.

Η ανακοίνωση κλείνει με το μήνυμα ότι οι λαοί δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν από τους πολέμους και ότι η υπεράσπιση της ειρήνης αποτελεί υπόθεση των κοινωνιών. Με αυτό το σκεπτικό, καλεί σε συμμετοχή στη συγκέντρωση του Σαββάτου, παρουσιάζοντάς την ως μια δημόσια παρέμβαση με πολιτικό και συμβολικό βάρος.

