Πάτρα – Καλλιτεχνικός Διευθυντής ΔΗΠΕΘΕ: Αναμονή για τον Μάρτιο

Η ερώτηση του Θάνου Δούρου στο Δημοτικό Συμβούλιο και η απάντηση του Κώστα Πελετίδη για τη διαδικασία

06 Φεβ. 2026 18:00
Pelop News

Την προχθεσινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου απασχόλησε και η εκκρεμότητα με την κενή θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στο ΔΗΠΕΘΕ της Πάτρας. Τη σχετική παρέμβαση έκανε (εκ νέου) η δημοτική παράταξη σπιράλ, με τον δημοτικό σύμβουλο Θάνο Δούρο: «Στις 6 Μαρτίου 2025 υπέβαλε την παραίτησή του από το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας ο καλλιτεχνικός διευθυντής Γιάννης Καλαντζόπουλος. Σε ένα μήνα συμπληρώνεται ένας χρόνος από τότε και το ΔΗΠΕΘΕ μας παραμένει ακέφαλο καλλιτεχνικά.

Η θέση υπενθυμίζουμε πως είναι αναγκαία για τη λειτουργία ενός Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου, κάτι που και η δημοτική αρχή είχε κατανοήσει και σεβαστεί κατά τα πρώτα 11 χρόνια της θητείας της. Τι άλλαξε; Γιατί δεν προχωράνε οι διαδικασίες αναπλήρωσης του παραιτηθέντος καλλιτεχνικού διευθυντή; Ως πότε θα πορεύεται το θέατρό μας με κενή τη νευραλγική αυτή θέση; Εχουν, αλήθεια, ζητηθεί οι σχετικές εξηγήσεις και έχουν δοθεί οι απαραίτητες κατευθύνσεις στην πρόεδρο του νομικού προσώπου;».

Και στη δεύτερη παρέμβασή του, μετά την απάντηση του δημάρχου Κώστα Πελετίδη, ο Θάνος Δούρος αναρωτήθηκε: «Δεν θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει κατάταξη στη διαδικασία του διαγωνισμού; Κάτι σαν επετηρίδα; Ετσι ο δεύτερος ή ο τρίτος στη συνέχεια, θα μπορούσαν να πάρουν τη θέση εκείνου που παραιτήθηκε και δεν θα υπήρχε κενό».

Η απάντηση στην παρέμβαση της δημοτικής παράταξης του σπιράλ για την κενή θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή στο ΔΗΠΕΘΕ της Πάτρας ήρθε διά στόματος του δήμαρχου Κώστα Πελετίδη. «Πολλές φορές έχουμε πει πως ο Δήμος είναι μια κρατική υπηρεσία και λειτουργεί με βάση τη νομοθεσία της χώρας. Αυτό, λοιπόν, είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε και σε αυτήν την περίπτωση» τόνισε ο Κώστας Πελετίδης και πρόσθεσε τα εξής:

«Στο θέμα των καλλιτεχνικών διευθυντών, κάθε χρόνο τον Μάρτιο έρχεται το υπουργείο και προκηρύσσει τις θέσεις κι εμείς λέμε το πως και με ποια πρόσωπα θέλουμε να συμμετάσχουμε στη διαδικασία. Και κάπως έτσι προτείνουμε και συνήθως εγκρίνεται η πρότασή μας. Τον περυσινό Μάρτιο είχαμε καλλιτεχνικό διευθυντή, ο οποίος παραιτήθηκε στη συνέχεια. Αν μπορούσαμε λοιπόν, θα είχαμε ήδη προσλάβει νέο καλλιτεχνικό διευθυντή, αλλά δυστυχώς το δημοτικό συμβούλιο δεν έχει την ισχύ για να κάνει σήμερα αυτήν την πρόσληψη. Αρα, θα περιμένουμε τον Μάρτιο που θα έρθει ξανά η διαδικασία στο προσκήνιο, για να προχωρήσουμε στην πρότασή μας κι εν τέλει στην πρόσληψη».

