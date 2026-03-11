Πάτρα: Καμία εμπλοκή της σημερινής ιδιοκτησίας του καταστήματος που συμμετείχε στο παρελθόν σε κύκλωμα παράνομων τυχερών παιχνιδιών
Το κατάστημα λειτουργεί από το 2021. Για ένα χρόνικο διάστημα 5 μηνών, το κατάστημα είχε δοθεί προς χρήση σε άλλα άτομα από την Αθήνα, περίοδος οπότε και η σημερινή ιδιοκτησία δεν έχει καμία ευθύνη για το τι είχε γίνει με το κατάστημα.
Ουδεμία σχέση με το κύκλωμα παράνομων τυχερών παιχνιδιών που αποκαλύφθηκε σε πανελλαδικό επίπεδο από το ελληνικό FBI, δηλώνει πως έχει, η ιδιοκτησια του καταστήματος στην Πατρα, το οποίο συμπεριλαμβάνεται στην λίστα με τα καταστήματα ανά την χώρα που φέρονται να έχουν εμπλοκη στην υπόθεση, σύμφωνα με την αστυνομία.
Διαβάστε επίσης: Αποκαλύφθηκε εκτεταμένο δίκτυο παράνομου τζόγου: «Φρουτάκια» σε 37 καταστήματα, «πειραγμένα» μηχανήματα, 17 συλλήψεις και λεία 16 εκατ. ευρώ
Όπως αναφέρει, το κατάστημα λειτουργεί από το 2021. Για ένα χρόνικο διάστημα 5 μηνών, το κατάστημα είχε δοθεί προς χρήση σε άλλα άτομα από την Αθήνα, περίοδος οπότε και η σημερινή ιδιοκτησία δεν έχει καμία ευθύνη για το τι είχε γίνει με το κατάστημα.
Το κατάστημα επανήλθε στην δικαιοδοσία της σημερινης ιδιοκτησιας η οποία σημειώνει ότι έχει νόμιμη επαγγελματική δραστηριότητα και δραστηριοποιείται ως ιδρυμα πληρωμών λογαριασμών, εκδόσεων καρτών και μεταφοράς χρημάτων σε συνεργασία με την τραπεζα της Ελλάδας και είναι συμβεβλημένο με 3 εταιρείες για τις παραπάνω παροχές και με 3 νόμιμες διαδικτυακες εταιρίες που δραστηριοποιούνται νομιμα στην Ελλάδα.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News