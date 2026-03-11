Αποκαλύφθηκε εκτεταμένο δίκτυο παράνομου τζόγου: «Φρουτάκια» σε 37 καταστήματα, «πειραγμένα» μηχανήματα, 17 συλλήψεις και λεία 16 εκατ. ευρώ

Συμμετοχή και από την Πάτρα φαίνεται να έχει η μεγάλη υπόθεση παράνομου ηλεκτρονικού τζόγου που αποκαλύφθηκε ύστερα από συντονισμένη επιχείρηση της Ελληνικής Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται και τουλάχιστον ένα άτομο από την Αχαϊκή πρωτεύουσα, το οποίο φέρεται να συνδέεται με τη δραστηριότητα του κυκλώματος που λειτουργούσε σε διάφορες περιοχές της χώρας. Οι έρευνες των αρχών επεκτάθηκαν και στην Πάτρα, καθώς προέκυψαν στοιχεία για χώρους που χρησιμοποιούνταν από τα μέλη της οργάνωσης.

Τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί μέχρι στιγμής δείχνουν ότι τα βασικά στελέχη της ομάδας έχουν καταγωγή από τη Δυτική Ελλάδα και συγκεκριμένα από την περιοχή του Αγρινίου. Ανάμεσά τους φέρεται να βρίσκεται ένας 68χρονος, ο οποίος μαζί με τον αδελφό του διατηρούσαν επί σειρά ετών χαρτοπαικτική λέσχη στην Αθήνα. Τα τελευταία δύο χρόνια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο ίδιος μαζί με ακόμη δύο άτομα από το Αγρίνιο στράφηκαν στον ηλεκτρονικό τζόγο, θεωρώντας ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορούσε να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη.

Η έρευνα των αρχών δείχνει ότι το κύκλωμα είχε αναπτύξει σύστημα οργάνωσης με χαρακτηριστικά «πυραμίδας». Τα μέλη του δραστηριοποιούνταν στη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω μη αδειοδοτημένων διαδικτυακών πλατφορμών, ενώ παράλληλα προχωρούσαν και στην εγκατάσταση παράνομων λογισμικών σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και παιγνιομηχανήματα.

Η δράση τους εκτεινόταν σε τουλάχιστον 37 καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος σε διάφορες περιοχές της χώρας, όπου οι παίκτες μπορούσαν να συμμετέχουν σε διαδικτυακά παιχνίδια τύχης.

ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Στην κορυφή της δομής βρίσκονταν οι λεγόμενοι «πράκτορες υψηλής βαθμίδας», οι οποίοι είχαν πρόσβαση και διαχειρίζονταν τουλάχιστον δέκα μη αδειοδοτημένες διαδικτυακές πλατφόρμες τυχερών παιχνιδιών.

Μέσω αυτών παρείχαν πρόσβαση σε συνεργαζόμενα καταστήματα, τα οποία εγκαθιστούσαν τα απαραίτητα προγράμματα στους υπολογιστές ή στα παιγνιομηχανήματα. Το ύψος της προμήθειας που λάμβανε κάθε εμπλεκόμενος εξαρτιόταν από το επίπεδο πρόσβασης που είχε στο σύστημα, κάτι που ενίσχυε τη λειτουργία της ιεραρχικής «πυραμίδας».

Κάτω από τα ηγετικά στελέχη υπήρχαν επτά διαφορετικές ομάδες, με διακριτούς ρόλους. Ορισμένες ασχολούνταν με την τεχνική υποστήριξη των μηχανημάτων και των λογισμικών, άλλες με τη διαχείριση των διαδικτυακών λογαριασμών και την παροχή πρόσβασης στους παίκτες, ενώ υπήρχαν και μέλη που λειτουργούσαν ως ενδιάμεσοι με τα καταστήματα που φιλοξενούσαν τον παράνομο τζόγο.

Παρότι οι ομάδες αυτές δρούσαν σε διαφορετικά επίπεδα, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα υπήρχε συντονισμός μεταξύ τους.

