Πάτρα: Κανόνες, όρια και πρόστιμα – Ψηφίστηκε η νέα κανονιστική για τους κοινόχρηστους χώρους

Ψηφίστηκε χθες από τη δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων ο νέος κανονισμός για τη χρήση των κοινόχρηστων χώρων, με εισήγηση του αντιδημάρχου Διονύση Πλέσσα, έπειτα από διαβούλευση με φορείς και εκπροσώπους της αγοράς. Το επόμενο βήμα είναι η έγκρισή του από το δημοτικό συμβούλιο, ώστε να τεθεί σε πλήρη ισχύ εντός των επόμενων εβδομάδων.

Πρόκειται για ένα εκτενές θεσμικό πλαίσιο που φιλοδοξεί να βάλει τάξη στη λειτουργία της πόλης, ρυθμίζοντας με σαφήνεια την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, την κατάληψη χώρων, αλλά και την αισθητική εικόνα των πεζοδρόμων και πλατειών. Στόχος είναι η αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, η διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης όλων των πολιτών στους δημόσιους χώρους και η προστασία του χαρακτήρα της πόλης.

Διαβάστε επίσης: Ο «νέος νόμος της Πάτρας»: Μπαίνουν κανόνες και πρόστιμα με την Κανονιστική

Ο νέος κανονισμός ορίζει ότι καμία κατάληψη κοινόχρηστου χώρου δεν επιτρέπεται χωρίς προηγούμενη άδεια του Δήμου. Η παραχώρηση θα γίνεται πάντα με σαφή οριοθέτηση, ώστε να εξασφαλίζεται η ελεύθερη διέλευση πεζών και ατόμων με αναπηρία. Η ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επιτρέπεται μόνο στον παραχωρημένο χώρο και με συγκεκριμένους αισθητικούς περιορισμούς, ενώ απαγορεύονται οι μόνιμες ή περίκλειστες κατασκευές που αλλοιώνουν την εικόνα του δημόσιου χώρου.

ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Ο κανονισμός συνοδεύεται από ένα αυστηρό πλαίσιο ποινών και προστίμων:

⦁ Αυθαίρετες κατασκευές: Για πέργκολες, ανεμοφράκτες ή άλλες σταθερές κατασκευές χωρίς άδεια, επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το διπλάσιο του μεγαλύτερου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο. Σε περίπτωση υποτροπής, η άδεια ανακαλείται για έξι μήνες.

⦁ Παράνομη τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων: Το πρόστιμο είναι επίσης διπλάσιο του ανώτατου τέλους ανά τετραγωνικό μέτρο. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, ο Δήμος προχωρά σε απομάκρυνση με τη συνδρομή της Αστυνομίας, ενώ προβλέπεται σφράγισμα καταστήματος έως και 10 ημέρες.

⦁ Εξοπλισμός εκτός παραχωρημένου χώρου: Θερμάστρες, ζαρντινιέρες, ομπρέλες ή τέντες πέραν των ορίων επιφέρουν πρόστιμο 100 ευρώ ανά αντικείμενο ή μέτρο κατασκευής. Αν δεν υπάρξει συμμόρφωση, το ποσό διπλασιάζεται και μπορεί να ανακληθεί η άδεια για ένα μήνα.

⦁ Παράνομη πάκτωση: Κάθε τέτοια παράβαση τιμωρείται με 100 ευρώ ανά τεμάχιο, ενώ σε περίπτωση φθοράς στο δάπεδο ή τον αστικό εξοπλισμό, προστίθεται επιπλέον πρόστιμο 200 ευρώ και το κόστος αποκατάστασης.

ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Για πρώτη φορά ορίζονται ρητοί κανόνες αισθητικής. Οι ομπρέλες και οι τέντες πρέπει να είναι σε ουδέτερους χρωματισμούς (εκρού, μπεζ ή γκρι), χωρίς διαφημίσεις πέραν της επωνυμίας του καταστήματος. Οι διάδρομοι των πεζών οφείλουν να παραμένουν ελεύθεροι, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφαλής διέλευση όλων, χωρίς εμπόδια.

ΑΦΙΣΕΣ

Ο νέος κανονισμός βάζει τέλος στην ανεξέλεγκτη αφισοκόλληση και τη ρύπανση των δημόσιων χώρων. Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών πλαισίων, πινακίδων, αφισών, πανό ή μπάνερ σε κολόνες, στάσεις λεωφορείων και άλλα μη καθορισμένα σημεία.

Για κάθε αυθαίρετη ανάρτηση θα γίνεται αποξήλωση από τις υπηρεσίες του Δήμου και επιβολή προστίμων:

⦁ 100 ευρώ ανά τεμάχιο για αφίσες, πινακίδες ή αυτοκόλλητα,

⦁ 150 ευρώ για αεροπανό,

⦁ 300 ευρώ για ρίψη φέιγ βολάν ή εγκατάλειψη γιγαντοαφισών και πανό.

Οι χώροι όπου θα επιτρέπεται η ανάρτηση πολιτικών ή κοινωνικών αφισών θα ορίζονται από τον Δήμο, ενώ οι φορείς θα υποχρεούνται να τους καθαρίζουν μετά το πέρας κάθε εκστρατείας ή εκλογικής περιόδου.

Οπως δήλωσε ο αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας, ο κανονισμός δεν έχει τιμωρητικό χαρακτήρα, αλλά εκφράζει τη βούληση της δημοτικής αρχής να διασφαλίσει τη λειτουργικότητα, την αισθητική και την καθαριότητα της πόλης.

«Στόχος μας είναι μια Πάτρα όπου οι επαγγελματίες θα δραστηριοποιούνται με σεβασμό στους κανόνες και οι πολίτες θα απολαμβάνουν τους κοινόχρηστους χώρους χωρίς εμπόδια. Δεν θέλουμε τιμωρίες, θέλουμε κανόνες που θα εφαρμόζονται για όλους» τόνισε χαρακτηριστικά.

Με τον νέο κανονισμό, η Πάτρα αποκτά επιτέλους ένα σαφές και σύγχρονο πλαίσιο για τη χρήση του δημόσιου χώρου, επιχειρώντας να βάλει τέλος στην άναρχη εικόνα που χαρακτήριζε επί χρόνια το κέντρο και τις γειτονιές της πόλης.

Θετικές εντυπώσεις αλλά και επισημάνσεις

Μετά από πολυετή αναμονή, ο Δήμος Πατρέων αποκτά νέα κανονιστική απόφαση για τη χρήση κοινόχρηστων χώρων από επιχειρήσεις εστίασης, αντικαθιστώντας μια ρύθμιση που ίσχυε από τη δεκαετία του ’90. Στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής συμμετείχε και ο Σύλλογος Καταστηματαρχών Εστίασης και Αναψυχής Νομού Αχαΐας (ΣΚΕΑΝΑ).

Ο πρόεδρος του ΣΚΕΑΝΑ, Τάκης Ματθαιόπουλος, χαρακτήρισε τη νέα κανονιστική «πάγιο αίτημα του κλάδου» και αποτέλεσμα μακράς διαδικασίας διαλόγου: «Η προηγούμενη κανονιστική ήταν από τη δεκαετία του ’90. Είχαμε προβλήματα στην εφαρμογή της. Αυτή που εγκρίθηκε τώρα είναι προϊόν πολλών ωρών διαβούλευσης. Οι υπηρεσίες κατανόησαν τα προβλήματα των επαγγελματιών και το αποτέλεσμα είναι μια σύγχρονη κανονιστική. Θα περιοριστούν τα φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού. Τις όποιες διορθώσεις θα τις δούμε στην πράξη», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα Σπουδαία και Πάλι», Βασίλης Αϊβαλής, επαίνεσε τη δουλειά των υπηρεσιών, επισημαίνοντας πως η πόλη χρειάζεται μια σύγχρονη κανονιστική εδώ και χρόνια: «Είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε τη νέα χρονιά με τη νέα κανονιστική. Προτείνω να συμπεριληφθούν στην πρώτη αναμόρφωση και πλατείες που λείπουν, καθώς και ο πεζόδρομος της Τριών Ναυάρχων, ώστε να αξιοποιηθεί πλήρως ο δημόσιος χώρος».

Ο Φίλιππος Οικονόμου, από την παράταξη του Κώστα Σβόλη, συμφωνούσε στα περισσότερα αλλά ψήφισε λευκό καθώς εξέφρασε επιφυλάξεις για την οδό Ηφαίστου: «Στην Πουκεβίλ και τη Ραδινού προβλέπεται ελεύθερη όδευση πεζών 1,5 μέτρου, ενώ στην Ηφαίστου είναι 3 με 4 μέτρα. Θεωρώ πως και εκεί θα πρέπει να υπάρχει ενιαίο πλάτος 1,5 μέτρου».

Ο επικεφαλής του «σπιράλ», Πέτρος Ψωμάς, αναγνώρισε την καλή δουλειά που έγινε, σημειώνοντας ωστόσο την ανάγκη για περαιτέρω βελτιώσεις: «Καλοδεχούμενη, έστω και καθυστερημένα, η νέα κανονιστική. Εγινε εξαιρετική δουλειά και είναι προϊόν διαβούλευσης. Η βασική μας ένσταση είναι ότι η κανονιστική δεν είναι οπτικοποιημένη, ώστε να την κατανοήσουν ευκολότερα οι δημότες, οι επιχειρηματίες και οι μελλοντικοί καταστηματάρχες. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για μια αξιέπαινη προσπάθεια».

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



