Πάτρα: Καραμπόλα εν μέσω βροχής στα Μποζαΐτικα

Τροχαίο ατύχημα με εμπλοκή τριών οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα το βράδυ της Τετάρτης (11/2) στην περιοχή των Μποζαϊτίκων στην Πάτρα, υπό συνθήκες βροχόπτωσης που δυσχέραιναν την οδήγηση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στα εμπλεκόμενα οχήματα, ενώ ένα εξ αυτών κατέληξε στο πεζοδρόμιο. Παρά τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, δεν αναφέρθηκε τραυματισμός.

Στο σημείο βρέθηκαν δυνάμεις της Τροχαίας, οι οποίες προχώρησαν στη ρύθμιση της κυκλοφορίας και καταγράφουν τα στοιχεία για τη διερεύνηση των ακριβών αιτίων του ατυχήματος.

