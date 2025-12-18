Πάτρα: Καρναβάλι των Μικρών και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση, άρχισαν οι εγγραφές

Το Καρναβάλι των Μικρών, μια από τις κορυφαίες εκδηλώσεις με αυτονομία και πλήθος δράσεων και μια από τις πιο γνήσιες εκφράσεις του Πατρινού Καρναβαλιού, ένα Καρναβάλι μέσα στο Καρναβάλι, φέτος θα κορυφωθεί με τη Μεγάλη του Παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί την προτελευταία Κυριακή της καρναβαλικής περιόδου, την Κυριακή 15/02/2026.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το Καρναβάλι των Μικρών, προσανατολίζεται στην ύπαρξη ενός βασικού στόχου για μεγάλο μέρος των δράσεων αλλά και για τη Μεγάλη Παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών. Ο στόχος αυτός είναι η περιβαλλοντική αφύπνιση των παιδιών που θα συμμετέχουν και κατ’ επέκταση η μεταφορά του προβληματισμού για την πορεία του πλανήτη μας στους ενήλικες, μέσω των μικρών καρναβαλιστών. Η μεγάλη γιορτή του Καρναβαλιού, με την πλούσια παράδοση, γίνεται αφορμή για την ανάδειξη του τοπικού μας φυσικού πλούτου και της βιοποικιλότητας, γίνεται πεδίο σκωπτικής αναφοράς στις ανθρώπινες δραστηριότητες που πληγώνουν ανεπανόρθωτα τη φύση και επιστρατεύεται σαν μέσο αφύπνισης για άμεση δράση.

Συγκεκριμένα, φέτος:

-Τα άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών που ετοιμάζονται στο Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων θα είναι εμπνευσμένα από τη θεματολογία της φύσης, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και την κλιματική κρίση.

-Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας ενθαρρύνει όποιες συμμετέχουσες στο Καρναβάλι των Μικρών 2026 ομάδες επιθυμούν να επιλέξουν το θέμα τους (όνομα γκρουπ, στολή και καπέλο, σύνθημα κλπ) από την πλούσια θεματολογία που προσφέρει η φύση γύρω μας (απειλούμενα είδη, βιοποικιλότητα, οικοσυστήματα και απειλές αυτών).

-Ο διάκοσμος των Καρναβαλουπόλεων που θα είναι εμπνευσμένος από το φυσικό περιβάλλον της περιοχής και με τα στοιχεία του (π.χ. είδη ζώων και βιοποικιλότητας που απειλούνται από την ανθρώπινη δραστηριότητα), θα έλκει το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων παιδιών και του ευρύτερου κοινού.

Η ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας προτρέπει τις συμμετέχουσες ομάδες να επιδείξουν ευαισθησία ανταποκρινόμενοι στα περιβαλλοντικά ζητήματα και τις σύγχρονες προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και να εντάξουν το αστείρευτο κέφι και τη δημιουργικότητά τους σε δράσεις που προωθούν την αγάπη για τη φύση και την περιβαλλοντική αφύπνιση. Μια πρώτης τάξης ευκαιρία ώστε όλοι μαζί να δώσουμε τον καλύτερο εαυτό μας και να χτίσουμε έναν κόσμο χαράς, τρυφερότητας, κεφιού, αγάπης και προστασίας της φύσης και των ζώων στον οποίο οι μικροί μας θα μεγαλώσουν και θα διώξουν τα σύννεφα της αμφιβολίας που σκιάζουν το πλατύ χαμόγελό τους.

Η αντίστροφη μέτρηση για το Καρναβάλι των Μικρών έχει ήδη αρχίσει. Οι αιτήσεις συμμετοχής για τη Μεγάλη Παρέλαση των Μικρών έχουν αρχίσει και υποβάλλονται μέχρι και την Πέμπτη 15 Ιανουαρίου 2026 ηλεκτρονικά στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΕΔΗΠ carnivalpatras.gr στο πλαίσιο Online Αιτήσεις και συγκεκριμένα στο link: https://www.carnivalpatras.gr/online-aitiseis/aitisi-karnavali-mikrwn/

Ας συντονιστούμε στη μεγάλη γιορτή των παιδιών αντλώντας δημιουργική αφορμή από έναν ανθρώπινο κόσμο, από ένα φυσικό περιβάλλον που τους ταιριάζει.

