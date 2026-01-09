Πάτρα: Καταιγιστικές εξελίξεις για τον θανάσιμο τραυματισμό του Κώστα Μπασιλάρη, αυτοβούλως στην Ασφάλεια δύο ακόμη κατηγορούμενοι

Η υπόθεση που απασχολεί το Πανελλήνιο έχει πολλές πτυχές

09 Ιαν. 2026 20:21
Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάσιμου ξυλοδαρμού του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη στην Πάτρα, καθώς ένας ακόμη κατηγορούμενος, από τους 9, παρουσιάστηκε αυτοβούλως, σήμερα (09.01.2026), στην Ασφάλεια.

Συγκεκριμένα πρόκειται για 23χρονο κάτοικο Πατρών, σε βάρος του οποίου είχε εκδοθεί και ένταλμα σύλληψης από την Ανακρίτρια Πατρών, για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συναυτουργία, στην υπόθεση ξυλοδαρμού του Κώστα Μπασιλάρη.

Θυμίζουμε ότι την ίδια ώρα προσωρινά κρατούμενος έχει κριθεί, με κοινή απόφαση ανακριτή και εισαγγελέα, ο 26χρονος μετά την απολογία του, που είναι από τους βασικούς κατηγορούμενους.

Ακόμη τέσσερις άνδρες ηλικίας 39, 36 και 29 ετών αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ τέσσερις συνολικά κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν το πρωί στο Δικαστικό Μέγαρο Πατρών, υπό αυξημένα μέτρα ασφαλείας από την Αστυνομία.

Παράλληλα  νωρίτερα σήμερα (9/1/2026), παραδόθηκε και πέμπτος ύποπτος , ενώ συνολικά έχουν ταυτοποιηθεί εννέα άτομα που φέρονται να εμπλέκονται στον ξυλοδαρμό μέχρι θανάτου του 30χρονου.

Το τραγικό περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου στο νυχτερινό κέντρο «Αβαντάζ» στο κέντρο της Πάτρας, όταν μετά από λεκτική αντιπαράθεση ανάμεσα σε παρέες επισκεπτών, η κατάσταση εξελίχθηκε σε άγριο ξυλοδαρμό και τον θανάσιμο τραυματισμό του Κώστα Μπασιλάρη.

