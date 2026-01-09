Πάτρα: Προφυλακίστηκε ο 26χρονος για τον θάνατο του Κώστα Μπασιλάρη στο «Αβαντάζ» – Ελεύθεροι με όρους τα δύο αδέλφια και ο πορτιέρης

Έπεισαν οι ισχυρισμοί της υπεράσπισης και το βιντεοληπτικό υλικό για τα αδέλφια και τον πορτιέρη–πυγμάχο

09 Ιαν. 2026 16:36
Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 26χρονος που κατηγορείται για την υπόθεση του θανάτου του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος έχασε τη ζωή του τα ξημερώματα της Κυριακής στο κατάστημα «Αβαντάζ», στην οδό Αγίου Ανδρέου στην Πάτρα.

Αντίθετα, ελεύθεροι με περιοριστικό όρο την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα αφέθηκαν τα δύο αδέλφια και ο πυγμάχος-πορτιέρης που εμπλέκονται στην υπόθεση. Μετά την απολογία τους, και με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, κρίθηκε ότι δεν συντρέχουν λόγοι προφυλάκισής τους.

Με αυτή την εξέλιξη, σύμφωνα με νομικούς κύκλους, δικαιώθηκε η υπερασπιστική γραμμή των συνηγόρων τους.

Οι γνωστοί ποινικολόγοι Πατρών Περικλής Πασχάκης και Χρήστος Τσόλκας, που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση των δύο αδελφών και του νεαρού πυγμάχου, σε κοινή δήλωσή τους χθες στο pelop.gr ανέφεραν:

«Σχετικά με την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 30χρονου συμπολίτη μας στην Πάτρα, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής: Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής. Οι εντολείς μας αρνούνται κατηγορηματικά την απόδοση της κατηγορίας για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Το περιστατικό είναι όλο καταγεγραμμένο σε βίντεο.

Από το βίντεο προκύπτει καθαρά ότι οι εντολείς μας δεν έχουν σχέση με την ανθρωποκτονία, καθότι κατά τη στιγμή του θανάτου του θύματος δεν έχουν καμία οπτική ή άλλη επαφή με ό,τι λαμβάνει χώρα και βρίσκονται σε σημείο που απέχει αρκετά μέτρα από εκεί όπου σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Από το βίντεο επίσης προκύπτει ότι μέλος της παρέας του θανόντος ξεκινάει το περιστατικό μαχαιρώνοντας τον έναν εκ των εντολέων μας και προσπαθώντας να μαχαιρώσει και τον άλλο με μαχαίρι που έφερε κρυμμένο στο εσωτερικό του μπουφάν του. Αντιθέτως, οι εντολείς μας ήσαν άοπλοι.

Εμπιστευόμαστε απόλυτα την κρίση των Τακτικών Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών, στις οποίες θα αναπτύξουμε αναλυτικά τους ισχυρισμούς μας την Παρασκευή».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το βιντεοληπτικό υλικό σε συνδυασμό με τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης φαίνεται ότι έπεισαν τις εισαγγελικές αρχές, οδηγώντας στην απόφαση να αφεθούν ελεύθεροι με όρους τα τρία άτομα.

Η υπόθεση συνεχίζει να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Πάτρας, ενώ η δικαστική διερεύνηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Πάτρα: Προφυλακίστηκε ο 26χρονος για τον θάνατο του Κώστα Μπασιλάρη στο «Αβαντάζ» – Ελεύθεροι με όρους τα δύο αδέλφια και ο πορτιέρης
