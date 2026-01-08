Πάτρα: ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟ από την φονική επίθεση με θύμα 30χρονο

Σοκαριστικά είναι τα φωτογραφικά ντοκουμέντα από τις κάμερες ασφαλείας του νυχτερινού καταστήματος της Πάτρας, που εξασφάλισε και δημοσιεύει αποκλειστικά το pelop.gr. και έχουν καταγράψει τη φονική επίθεση με θύμα τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, τα ξημερώμα της περασμένης Κυριακής 4/01/2026.

Σε αυτά καταγράφεται, πως το λεκτικό επεισόδιο για ένα χορό, ανάμεσα στην παρέα του νεκρού και αυτής των έξι κατηγορουμένων, μετατράπησε σε άγριο καβγά, με γροθιές και «καρεκλιές» με τραγική κατάληξη για τον 30χρονο.

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Από το βιντεοληπτικό υλικό από το εσωτερικό του κλαμπ, μαρτυρικές καταθέσεις και στοιχεία που έχουν στη διάθεση τους οι Αρχές, επιχειρείται να διευκρινιστεί πλήρως ο ρόλος των εννέα κατηγορουμένων στη δολοφονική επίθεση.

Τέσσερις από αυτούς έχουν συλληφθεί για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και επικίνδυνη σωματική βλάβη, με τα δυο αδέλφια 39 και 36 ετών, «γνωστά» στη νύχτα -με τον έναν και για υπόθεση ναρκωτικών – αλλά και τον νεαρό πυγμάχο «πορτιέρη» σε διάφορα καταστήματα της πόλης, το βράδυ της Δευτέρας 5/01/2026, να εμφανίζονται αυτοβούλως πριν τη λήξη του αυτοφώρου, στο Αστυνομικό Μέγαρο της Ερμού, συνοδευόμενοι από τους δικηγόρους τους, αρνούμενοι τις κατηγορίες.

Λίγο πριν της 12 το μεσημέρι της Πέμπτης, όπως είχε προαναγγείλει το pelop. gr, παραδόθηκε και ο 26χρονος που έχει καταγραφεί από τις κάμερες ασφαλείας, ως το πρόσωπο που κατάφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο θύμα κατά την έξοδό του από το μαγαζί, λίγα λεπτά μετά την άγρια συμπλοκή στο εσωτερικό του κλαμπ.

«ΒΓΗΚΕ» ΜΑΧΑΙΡΙ – ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΕΝΑΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑΣ

Κατά την λεπτομερή εξέταση του βιντεοληπτικού υλικού από το εσωτερικό του καταστήματος, στο οποίο αποτυπώνεται με ακρίβεια το τι συνέβη μέχρι να πέσει νεκρός ο 30χρονος, σύμφωνα με ασφαλείς πηγές στο pelop.gr, διαπιστώνεται η ύπαρξη μαχαιριού.

Σύμφωνα με τι ίδιες πηγές, μέλος της παρέας του νεκρού, φαίνεται και ενώ κάθονται και διασκεδάζουν να βγάζει μαχαίρι από ένα τσαντάκι, να το «ελέγχει» και να ξαναβάζει στη θέση του.

Εικόνα που καταγράφεται στις 4.26 π.μ., δυο λεπτά πριν από το λεκτικό επεισόδιο που εξελίχθηκε σε άγριο καβγά με τραγική κατάληξη.

Στις 4.28 π.μ. η κατάσταση εκτροχιάζεται με τις δυο παρέας να πιάνονται στα χέρια. Ακολουθούν γροθιές και «καρεκλιές». Αφορμή η «παρατήρηση» της μιας παρέας, σε δυο φίλους του 30χρονου, που χόρευαν στην πίστα κοντά τους, «να πάνε πιο πέρα».

O άνδρας που κατείχε το μαχαίρι φέρεται να είναι το άτομο που τραυμάτισε το ένα από τα δύο αδέλφια, το οποίο φέρει στην πλάτη τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο.

ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΣΕΡΒΙΤΟΡΑ

Η παρέα του θύματος πριν το αιματηρό επεισόδιο, είχε προκαλέσει και πάλι ένταση, όταν σύμφωνα με κατέθεση σερβιτόρας του ζήτησες να μεταφέρουν το πάσο, που κάθονται γιατί εμπόδιζε την πρόσβαση στην τουαλέτα.

ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ ΤΩΝ ΑΔΕΛΦΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ «ΠΟΡΤΙΕΡΗ» ΣΤΟ PELOP.GR

Οι γνωστοί ποινικολόγοι Πατρών Περικλής Πασχάκης και Χρήστος Τσόλκας που έχουν αναλάβει την υπεράσπιση των δυο αδελφών και του νεαρού πυγμάχου, σε κοινή δήλωση τους στο pelop.gr, αναφέρουν: «Σχετικά με την υπόθεση της ανθρωποκτονίας του 30χρονου συμπολίτη μας στην Πάτρα, θα θέλαμε να δηλώσουμε τα εξής: Εκφράζουμε τη βαθιά θλίψη για την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής.

Οι εντολείς μας αρνούνται κατηγορηματικά την απόδοση της κατηγορίας για άμεση συνέργεια σε ανθρωποκτονία. Το περιστατικό είναι όλο καταγεγραμμένο σε βίντεο.

Από το βίντεο προκύπτει καθαρά ότι οι εντολείς μας δεν έχουν σχέση με τον ανθρωποκτονία καθότι κατά την στιγμή του θανάτου του θύματος αυτοί δεν έχουν καμία οπτική ή άλλη επαφή με ότι λαμβάνει χώρα και βρίσκονται σε σημείο που απέχει αρκετά μετρά, όπου σημειώθηκε το τραγικό συμβάν.

Από το βίντεο επίσης προκύπτει ότι μέλος της παρέας του θανόντος ξεκινάει το περιστατικό μαχαιρώνοντας τον ένα εκ των εντολέων μας και προσπαθώντας να μαχαιρώσει και τον άλλο με μαχαίρι που έφερε κρυμμένο στο εσωτερικό του μπουφάν του.

Αντιθέτως οι εντολείς μας ήσαν άοπλοι. Εμπιστευόμαστε απόλυτα την κρίση των Τακτικών Ανακριτικών και Εισαγγελικών Αρχών, στις οποίες θα αναπτύξουμε αναλυτικά τους ισχυρισμούς μας την Παρασκευή».

Οι τρεις κατηγορούμενοι μετά την προθεσμία που ζήτησαν και έλαβαν θ’ απολογηθούν στο Ανακριτή Πατρών, αύριο Παρασκευή 9/01/2026.

