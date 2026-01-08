Πάτρα: Παραδόθηκε ο 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στο «Αβαντάζ» – Επιβεβαίωση της «Π»

Θεωρείται ο βασικός κατηγορούμενος – Βαρύ κατηγορητήριο για εννέα εμπλεκόμενους

Πάτρα: Παραδόθηκε ο 26χρονος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου στο «Αβαντάζ» - Επιβεβαίωση της «Π»
08 Ιαν. 2026 12:12
Pelop News

Παραδόθηκε στις Αρχές της ΕΛ.ΑΣ. στην Πάτρα ο 26χρονος που φέρεται ως ο βασικός κατηγορούμενος για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα Μπασιλάρη, ο οποίος σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Ιανουαρίου 2026 σε νυχτερινό κέντρο της πόλης, με την επωνυμία «Αβαντάζ».

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για το άτομο που καταγράφεται σε βίντεο το οποίο έχουν στη διάθεσή τους οι Αρχές, να επιτίθεται στο θύμα τη στιγμή που κατευθυνόταν προς την έξοδο του καταστήματος, να τον χτυπά και να συνεχίζει να τον κλωτσά στο κεφάλι, ενώ ο 30χρονος βρισκόταν αναίσθητος στο έδαφος.

Ο 26χρονος, ο οποίος φέρεται να έχει γνώσεις πυγμαχίας, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών. Οι Αρχές τον αναζητούσαν εντατικά από την πρώτη στιγμή, καθώς θεωρείται ο πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων.

Βαριές κατηγορίες σε εννέα εμπλεκόμενους

Η Εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε βάρος συνολικά εννέα ατόμων για την υπόθεση. Νωρίτερα, δύο αδέλφια και ένας νεαρός πυγμάχος είχαν παραδοθεί και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν αύριο ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή.

Οι κατηγορούμενοι φέρονται να αρνούνται εμπλοκή στα θανατηφόρα χτυπήματα, αναγνωρίζοντας μόνο συμμετοχή στον αρχικό καβγά, ωστόσο το οπτικό υλικό από κάμερες ασφαλείας, που εξετάζεται από τις Αρχές, θεωρείται καθοριστικό για την εξέλιξη της υπόθεσης.

Καρέ-καρέ το φονικό από κάμερες ασφαλείας

Σύμφωνα με μαρτυρίες και το βίντεο-ντοκουμέντο, ο 26χρονος επιτέθηκε στον 30χρονο κατά την έξοδό του από το κατάστημα, καταφέρνοντας επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι, ενώ εκείνος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος και προσπαθούσε να προστατευτεί.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς, προκειμένου να αποσαφηνιστεί πλήρως ο ρόλος κάθε εμπλεκόμενου στη φονική επίθεση που συγκλόνισε την Πάτρα.

