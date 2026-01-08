Πάτρα: Εξελίξεις στο φονικό σε κλάμπ, παραδίδεται ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του άγριου φονικού σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, που κόστισε τη ζωή στον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του pelop.gr, ο βασικός κατηγορούμενος, ένας 26χρονος, αναμένεται να παραδοθεί εντός της επόμενης μίας ώρας στις Αρχές της ΕΛ.ΑΣ. στην Πάτρα.

Είναι αυτός που όπως φαίνεται στο βίντεο τον χτύπησε κατά την έξοδο και του πατούσε στο κεφάλι ενώ βρισκόταν αναίσθητος στο έδαφος… Είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα για υποθέσεις ναρκωτικών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες και οπτικό υλικό, που αποκάλυψε το pelop.gr από κάμερες ασφαλείας, ο 26χρονος φέρεται να επιτέθηκε στον άτυχο 30χρονο κατά την έξοδό του από το κατάστημα, καταφέρνοντας επανειλημμένα χτυπήματα στο κεφάλι ενώ εκείνος βρισκόταν πεσμένος στο έδαφος προσπαθώντας να προστατευτεί.

Η Εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε βάρος εννέα εμπλεκομένων, με τον 26χρονο να θεωρείται πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων. Οι Αρχές τον αναζητούσαν εντατικά, ενώ δύο αδέλφια και ένας νεαρός πυγμάχος, που είχαν παραδοθεί νωρίτερα, έλαβαν προθεσμία και απολογούνται αύριο ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι δεν εμπλέκονται στα θανατηφόρα πλήγματα, αναγνωρίζοντας μόνο συμμετοχή στον αρχικό καβγά.

