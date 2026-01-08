Πάτρα: Εξελίξεις στο φονικό σε κλάμπ, παραδίδεται ο 26χρονος βασικός κατηγορούμενος
Τις επόμενες ώρες αναμένεται να παραδοθεί στην ΕΛΑΣ, σύμφωνα με πληρογορίες του pelop.gr ο 26χρονος που φέρεται να καταφερε τα θανατηφόρα χτυπήματα στο 30χρονο
Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του άγριου φονικού σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, που κόστισε τη ζωή στον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του pelop.gr, ο βασικός κατηγορούμενος, ένας 26χρονος, αναμένεται να παραδοθεί εντός της επόμενης μίας ώρας στις Αρχές της ΕΛ.ΑΣ. στην Πάτρα.
Η Εισαγγελέας Πατρών έχει ήδη ασκήσει βαριές κατηγορίες σε βάρος εννέα εμπλεκομένων, με τον 26χρονο να θεωρείται πρωταγωνιστής των θανατηφόρων χτυπημάτων. Οι Αρχές τον αναζητούσαν εντατικά, ενώ δύο αδέλφια και ένας νεαρός πυγμάχος, που είχαν παραδοθεί νωρίτερα, έλαβαν προθεσμία και απολογούνται αύριο ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή. Οι κατηγορούμενοι ισχυρίζονται ότι δεν εμπλέκονται στα θανατηφόρα πλήγματα, αναγνωρίζοντας μόνο συμμετοχή στον αρχικό καβγά.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News