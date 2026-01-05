Πάτρα: Καρέ καρέ το βίντεο με το φονικό σε κέντρο διασκέδασης, τα θανάσιμα χτυπήματα στον 30χρονο

Σοκάρουν οι εικόνες από τα βίντεο που έχουν καταγράψει οι κάμερες ασφαλείας στο εσωτερικό του καταστήματος, στην Πάτρα, όπου έπεσε νεκρός 30χρονος, ξημερώματα Κυριακής 4/01/2025.

Πάτρα: Καρέ καρέ το βίντεο με το φονικό σε κέντρο διασκέδασης, τα θανάσιμα χτυπήματα στον 30χρονο Φωτογραφία αρχείου
05 Ιαν. 2026 12:39
Pelop News

Καρέ καρέ έχουν καταγράψει οι συνολικά 16 κάμερες που διαθέτει το εσωτερικό του νυχτερινού κατάστηματος, στην Πάτρα,  όπου κατέληξε 30χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό τα ξημερώματα της Κυριακής 4/01/2026.

Πάτρα – Θανάσιμος ξυλοδαρμός: Στη Δικαιοσύνη σήμερα οι ιδιοκτήτες του νυχτερινού καταστήματος

Σύμφωνα με αποκλειστικές πηγές του pelop.gr, το καταγραφικό των καμερών ασφαλείας που πλέον βρίσκεται στα χέρια της Αστυνομίας, αποτυπώνει  με ακρίβεια το τι συνέβη με αποτέλεσμα ο νεαρός Κώστας Μπασιλάρης πολύτεκνος πατέρας, να καταλήξει, στην είσοδο της επιχείρησης, όταν δέχθηκε θανατηφόρα χτυπήματα από 26χρονο – πυγμάχο – ο οποίος όπως έγραψε νωρίτερα σήμερα το pelop.gr, είναι ένας εκ των δραστών που ταυτοποιήθηκαν σε δεύτερο χρόνο από την Αστυνομία.

Πάτρα: Ταυτοποιήθηκαν δυο ακόμα δράστες του φονικού σε κέντρο διασκέδασης, τι υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες

Στο βιντεοληπτικό υλικό φαίνεται, ο 30χρονος μετά το σοβαρό επεισόδιο εντός τους μαγαζιού, να φεύγει όρθιος, βαδίζοντας με κατεύθυνση την έξοδο, εκεί ωστόσο «συναντά» τον 26χρονο, ο οποίος αρχίζει να τον γρονθοκοπεί.

Εκείνο που σοκάρει σύμφωνα με τις περιγραφές στο pelop.gr,  είναι η στιγμή που ενώ το θύμα βρίσκεται στο έδαφος, ο 26χρονος τον χτυπά στο κεφάλι με τον πόδι του, αρκετές φορές.

Ο 30χρονος Κώστας Μπασιλάρης

Ο 30χρονος Κώστας Μπασιλάρης

Στο βίντεο αρχικά, φαίνεται η παρέα των 4 ρομά, να βρίσκονται στο κατάστημα, να κάθονται σε ένα πάσο και να διασκεδάζουν. Περίπου 20 λεπτά αργότερα στο χώρο εμφανίζεται η  δεύτερη παρέα. Οταν συναντιούνται χαιρετιούνται, αγκαλιάζονται και φιλιούνται με τους «5» που έχουν ταυτοποιηθεί ως δράστες της φονικής επίθεσης να κάθονται και αυτοί σε ένα πάσο.

Στην συνέχεια δυο ρομά, αρχίζουν και χορεύουν στο κέντρο του καταστήματος, μπροστά από την παρέα των «5». Από το βίντεο φαίνεται να τους παροτρύνουν να πάνε να χορέψουν πιο πέρα και ν’ ακολουθεί λεκτική λογομαχία. Μάλιστα, ένας εκ των δυο πατρινών αδελφών κατηγορουμένων, εμφανίζεται να μπαίνει στη μέση, να αγκαλιάζει και να φιλά τους ρομά.  Φαίνεται πως η παρεξήγηση λήγει, ωστόσο καταγράφεται ο 26χρονος, να γρονθοκοπά ένα από τους ρομά. Κίνηση που πυροδοτεί την «έκρηξη» και ακολουθεί η συμπλοκή των δυο ομάδων διάρκειας περίπου ενός λεπτό.

Και ενώ φαίνεται πως η κατάσταση έχει εκτονωθεί, με το θύμα  να φεύγει από εσωτερικό του καταστήματος κινούμενος προς την έξοδο, «πέφτει» πάνω στον 26χρονο, ο οποίος του καταφέρει θανάσιμα χτυπήματα, με το 30χρονο να σωριάζεται στο έδαφος και ακολούθως να τον χτυπά με το πόδι στο κεφάλι.

Αρχικά για την υπόθεση ταυτοποιήθηκαν τρια άτομα, τα οποία κατονομάστηκαν από τους φίλους του νεκρού,  στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρων, που έχει αναλάβει την υποθεση. Πρόκειται για δυο αδέλφια γνωστά για υποθέσεις της «νύχτας» με τον έναν να έχει απασχολήσει και για ναρκωτικά, αλλά και ένα πυγμάχο -«πορτιέρη» σε διάφορα καταστήματα της Πάτρας.  Ακολούθως έγινε γνωστή η ταυτότητα και δυο ακόμα δραστών 26 και 30  ετών αντίστοιχα, γνωστοί από την ενασχόληση τους με την πυγμαχία, γνώριμοι στις Αρχές από τη «νύχτα» και την εμπλοκή τους σε περιπτώσεις ναρκωτικών.

Σε βάρος των κατηγορουμένων που αναζητούνται για να συλληφθούν, σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

 

 

 

 

