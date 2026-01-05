Πάτρα: Ταυτοποιήθηκαν δυο ακόμα δράστες του φονικού σε κέντρο διασκέδασης, τι υποστηρίζουν οι επιχειρηματίες

Στην ταυτοποίηση δυο ακόμα δραστών προχώρησαν σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του pelop.gr, οι αστυνομικοί της Υποδιευθύνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας, που χειρίζονται την υπόθεση του άγριου ξυλοδαρμού με θύμα τον 30χρονο Κώστα Μπασιλάρη, σε νυχτερινό κέντρο της πόλης τα ξημερώμα της Κυριακής 4/01/2026.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για δυο νεαρούς ηλικίας 26 και 30 ετών αντίστοιχα, γνωστοί από την ενασχόληση τους με την πυγμαχία, ενώ εχουν απασχολήσει τις Αρχές, για υποθέσεις της «νύχτας» και ναρκωτικών.

Και οι δυο κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση, κατηγορία που βαρύνει και τα τρία άτομα – τα δυο αδέλφια και έναν πυγμάχο «πορτιέρη» – που κατανομάστηκαν εξαρχής από τους φίλους του θύματος στις καταθέσεις τους στους αστυνομικούς. Συνολικά στους πέντε ανέρχονται οι ταυτοποιημένοι δράστες.

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των κατηγορουμένων. Οπως μετέφεραν αστυνομικές πηγές στο pelop.gr, δεν αποκλείται, να κρύβονται εκτός πόλης, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να έχουν βρεί «καταφύγιο» σε περιοχή της Αττικής.

ΣΤΟΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑ ΟΙ ΔΥΟ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

Με τις κατηγορίες της υπόθαλψης εγκληματίας, ψευδούς κατάθεσης και παρεμπόδισης δικαιοσύνης κατά συναυτουργία, θα οδηγηθούν σήμερα Δευτέρα 5/01/2026, στον Εισαγγελέα Πατρών, οι δυο ιδιοκτήτες του νυχτερινού καταστήματος, που έπεσε νεκρός ο 30χρονος μετά από άγριο ξυλοδαρμό.

Οι δυο συλληφθέντες όταν τους ζητήθηκε το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που διαθέτει το κατάστημα, υποστήριξαν πως η επιχείρηση δεν «βιντεοσκοπείται», καθώς το καταγραφικό είχε παραδοθεί προ ημερών στον υπεύθυνο της εταιρείας φύλαξης. Ισχυρισμός που καταρρίφθηκε από τον ίδιο, με τον άνδρα να υποστηρίζει πως επέστρεψε στους επιχειρηματίες το καταγραφικό πριν από περίμου ένα μήνα.

Ωστόσο πληροφορίες θέλουν να παρέδωσαν τελικά το καταγραφικό στην Αστυνομία, το οποίο εξετάζεται και αναμένεται να εξαχθούν ακριβή συμπεράσματα για τον ρόλο και τη συμμετοχή των κατηγορουμένων, στο θανάσιμο τραυματισμό του 30χρονου.

Πάτρα – Αποκαλυπτική μαρτυρία για το φονικό σε κέντρο: Χαιρετήθηκαν και μετά τον σκότωσαν, τρεις οι δράστες, δυο συλλήψεις

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που έφερε χθες, στο φως της δημοσιότητας το pelop.gr, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, για το τι προηγήθηκε του άγριου ξυλοδαρμού με θύμα 30χρονο, σε νυχτερινό κατάστημα στην Πάτρα, τα ξημερωματα της Κυριακης 4/01/2026.

Για τη φονικη επίθεση όπως έγραψε το pelop.gr, αρχικά ταυτοποιήθηκε τρείς πατρινοί, δυο αδελφια «γνωστά» για υποθέσεις της νύχτας με βαρύ παρελθόν και ένας νεαρός πυγμάχος. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει εργαστεί ως «πορτιέρης» σε διάφορα καταστήματα της πολης.

Υποδείχθηκαν από τους φίλους του 30χρονου , στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας που χειρίζονται την υπόθεση. Σε βαρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

Πάτρα – Προσφυγικά: Επεισόδια και εκτεταμένες φθορές μετά τον θάνατο του 30χρονου Κώστα ΦΩΤΟ

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΕΣ

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσαν οι τρεις φίλοι του θύματος, βρίσκονταν στο νυχτερινό κατάστημα επί της Αγίου Ανδρέου, στο ύψος της Πλατείας Πίνδου, όταν σε αυτό εμφανίστηκε η παρέα των δραστών, συνολικά έξι άτομα.

«Χαιρετήθηκαμε καθώς γνωριζόμαστε», λίγη ώρα αργότερα ένας εκ των δυο αδελφών που αναζητούνται, χωρίς λόγο όπως υποστηρίζουν οι φίλου του νεκρού «τους ζήτησε να φύγουν από το μαγαζί» και τότε άρχισε η επίθεση σε βάρους τους. Οπως φέρεται να είπαν στους αστυνομικούς «άρχισαν να δέχονται μπουνιές και καρεκλιές από τα έξι άτομα εντός του καταστήματος», με τον 30χρονο φίλος τους, να τραυματίζεται θανάσιμα.

Πάτρα: Τι λέει η γυναίκα του 30χρονου για τον χαμό του

Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ

Αισθηση προκαλεί και το γεγονός πως η Αστυνομία ενημερώθηκε για το περιστατικό, από τους γιατρούς του Νοσοκομείου, όπου μεταφέρθηκε ο 30χρονος και όχι από κάποιον από τους υπεύθυνους ή θαμώνες του νυχτερινού κέντρου διασκέδασης.

