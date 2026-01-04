Πάτρα – Προσφυγικά: Επεισόδια και εκτεταμένες φθορές μετά τον θάνατο του 30χρονου Κώστα ΦΩΤΟ

Πάτρα - Προσφυγικά: Επεισόδια και εκτεταμένες φθορές μετά τον θάνατο του 30χρονου Κώστα ΦΩΤΟ
04 Ιαν. 2026 13:42
Pelop News

Σοβαρά επεισόδια σημειώθηκαν λίγες ώρες μετά τον τραγικό θάνατο του 30χρονου Κώστα, ο οποίος έχασε τη ζωή του έπειτα από συμπλοκή σε νυχτερινό κέντρο της πόλης, τα ξημερώματα της Κυριακής (04.01.26).

Σύμφωνα με πληροφορίες, κατάστημα εστίασης στην περιοχή των Προσφυγικών υπέστη εκτεταμένες φθορές, με σπασμένες βιτρίνες και καταστροφές στον εξοπλισμό του. Το συγκεκριμένο κατάστημα φέρεται να ανήκει στον ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου εκτυλίχθηκε το μοιραίο περιστατικό που οδήγησε στον θάνατο του 30χρονου.

Οι ζημιές αποδίδονται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, σε πράξεις αντεκδίκησης από άτομα του ευρύτερου περιβάλλοντος του θύματος, ως αντίδραση στην τραγική κατάληξη της συμπλοκής. Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, ενώ κάτοικοι ανέφεραν έντονη κινητοποίηση και ανησυχία τις πρώτες ώρες μετά τα γεγονότα.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε ελέγχους και αποκατέστησαν την τάξη. Παράλληλα, η περιοχή τέθηκε υπό αυξημένη επιτήρηση, προκειμένου να αποτραπεί το ενδεχόμενο νέων επεισοδίων ή κλιμάκωσης της έντασης.

Οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τόσο για τα επεισόδια στα Προσφυγικά όσο και για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο 30χρονος. Οι Αρχές καλούν όλους σε ψυχραιμία και αποφυγή αυτοδικίας, τονίζοντας ότι η υπόθεση θα διαλευκανθεί πλήρως μέσα από τη νόμιμη διαδικασία.

