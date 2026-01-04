Πάτρα: Τι λέει η γυναίκα του 30χρονου για τον χαμό του

Οι συγγενείς του βρίσκονται σε κατάσταση σοκ με πολλούς να εκφράζουν τον φόβο τους για περαιτέρω καβγάδες

Πάτρα: Τι λέει η γυναίκα του 30χρονου για τον χαμό του
04 Ιαν. 2026 15:31
Pelop News

«Δούλευε για ένα μεροκάματο και τον φάγανε, δεν έβγαινε έξω» λέει η γυναίκα του 30χρονου που μετά από άγριο ξυλοδαρμό σε νυχτερινό μαγαζί της Πάτρας κατέληξε τις πρώτες ώρες.

Μια διαφωνία για ασήμαντο λόγο μετατράπηκε σε τραγωδία με τον 30χρονο Κωστή, πατέρα δύο παιδιών να αφήνει την τελευταία του πνοή μετά τον άγριο ξυλοδαρμό. Η γυναίκα του 30χρονου συγκλονισμένη μιλάει στο newsit.gr για τον «άρχοντα» της που σκοτώθηκε τόσο άδικα.

«Δεν έβγαινε σχεδόν ποτέ έξω, για ένα ποτό βγήκε. Δούλευε για να συντηρήσει την οικογένεια του, ήταν ο μοναδικός άντρας. Ήταν άρχοντας μας και μας τον έφαγε» αναφέρει γυναίκα του.

Ο 30χρονος σύμφωνα με πληροφορίες λογομάχησε με μια άλλη παρέα από μπράβους που βρισκόταν στο μαγαζί και πιάστηκαν στα χεριά. Τότε του κατάφερε σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο αλλά είχε ήδη καταλήξει.

Αυτοί είναι οι δράστες της φονικής επίθεσης στην Πάτρα

Οι συγγενείς του βρίσκονται σε κατάσταση σοκ με πολλούς να εκφράζουν τον φόβο τους για περαιτέρω καβγάδες. Μάλιστα, νωρίτερα συγγενείς του και φίλοι προκάλεσαν φθορές στο μοιραίο νυχτερινό κέντρο.

Ο θείος του 30χρονου προσπαθεί να ηρεμίσει τα πνεύματα στην οικογένεια του και να να δουν την επόμενη μέρα. «Ο Κώστας ήταν ένα εξαιρετικό παιδί. Δεν έβγαινε έξω πολύ σπάνια. Μόνος του πάλευε για όλη την οικογένεια του να την μεγαλώσει. Είχε δύο μικρά παιδάκια και το ένα είναι με ειδικές ανάγκες. Μάλιστα, ήταν και το μοναδικό αγόρι στην οικογένεια καθώς είχε δυο αδερφές. Στην οικογένεια επικρατεί ένας θυμός και προσπαθώ να τους ηρεμήσω για αν μην υπάρξουν και άλλα περιστατικά» λέει μιλώντας στο newsit.gr ο θείος του 30χρονου.

Πηγή: newsit.gr

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:38 ΥΠΑ: «Μαζική παρεμβολή στις συχνότητες, πρωτοφανές περιστατικό για το Βενιζέλος»
17:30 Ηλιοπούλου στο pelop: «Θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις και στην Αχαΐα»
17:22 Συντονιστική Κτηνοτρόφων Δυτικής Αχαΐας: Ο αγώνας θα δοθεί μέχρι τέλους
17:15 Η Ζωή Κωνσταντοπούλου ζητά άμεση σύγκλιση της Βουλής για τη Βενεζουέλα και επιτίθεται στον Μητσοτάκη!
17:08 Αυτή είναι η πρώτη μεταγραφή της Παναχαϊκής
17:00 Tιμές Ελλάδας, μισθοί Ευρώπης, αυτοψία της «Π» σε σούπερ μάρκετ της Ρώμης
16:52 Παρείχε συμβουλές για «επαγγελματικό» φλερτ αλλά χωρίς απόδειξη…
16:43 Απάντηση-καρφί του Αντώνη Σαμαρά στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τη Βενεζουέλα
16:36 Αλεν: «Μας κόστισαν οι βολές, κοιτάζουμε μπροστά»
16:29 Ανδραβίδα: Οικογενειακό δράμα και αυτοκτονία
16:23 Πανελλαδική σύσκεψη: Οι αγρότες έτοιμοι να κλείσουν «στρατηγικά σημεία» σε Εγνατία Οδό, Ιόνια Οδό, Μπράλο και Πελοπόννησο!
16:16 Ετσι «μπούκαραν» οι ειδικές δυνάμεις των ΗΠΑ στη Βενεζουέλα…
16:08 Σύριζα Αχαΐας: «Αδιανόητη η δήλωση του πρωθυπουργού»
15:59 Πρόεδρος της Ενωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας για το μπλακ άουτ: Τα συστήματά μας είναι παμπάλαια
15:55 Ρουμελιώτης: «Η Ολυμπιάδα διεκδικεί άνοδο, τα καλύτερα είναι μπροστά μας»
15:46 Μπλακ άουτ στο FIR: Η ΕΥΠ δεν βλέπει επίθεση αλλά βλάβη στα Γεράνια Ορη
15:39 Ο Στέφανος Καραβίδας ρίχνει «βόμβα» για πιθανή ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας
15:31 Πάτρα: Τι λέει η γυναίκα του 30χρονου για τον χαμό του
15:23 Τζόγαραν σε άμεση σύλληψη του Μαδούρο και θησαύρισαν!
15:15 Πρόβλεψη γνωστού μετεωρολόγου: Με λασποβροχές θα κάνουμε Θεοφάνια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ