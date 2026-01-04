Πάτρα – Αποκαλυπτική μαρτυρία για το φονικό σε κέντρο: Χαιρετήθηκαν και μετά τον σκότωσαν, τρεις οι δράστες, δυο συλλήψεις

Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που φέρνει στο φως της δημοσιότητας το pelop.gr, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, για το τι προηγήθηκε του άγριου ξυλοδαρμού με θύμα 30χρονο, σε νυχτερινό κατάστημα στην Πάτρα, τα ξημερωματα της Κυριακης 4/01/2026.

Για τη φονικη επίθεσηόπως έγραψε το pelop.gr, έχουν ταυτοποιηθει τρείς πατρινοί, δυο αδελφια «γνωστά» για υποθέσεις της νύχτας με βαρύ παρελθόν και ένας νεαρός πυγμάχος. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει εργαστεί ως «πορτιέρης» σε διάφορα καταστήματα της πολης.

Και οι τρεις που αναζητούνται για να συλληφθούν κατονομάστηκαν από τους φίλους του 30χρονου – ρομά – , στους αστυνομικούς της υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πάτρας που χειρίζονται την υπόθεση.

Σε βαρος των «3» σχηματίσθηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από πρόθεση.

ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΡΑΣΤΕΣ

Σύμφωνα με τα όσα φέρεται να κατέθεσαν οι τρεις φίλοι του θύματος, βρίσκονταν στο νυχτερινό κατάστημα επί της Αγίου Ανδρέου, στο ύψος της Πλατείας Πίνδου, όταν σε αυτό εμφανίστηκε η παρέα των δραστών, συνολικά έξι άτομα.

«Χαιρετήθηκαμε καθώς γνωριζόμαστε», λίγη ώρα αργότερα ένας εκ των δυο αδελφών που αναζητούνται, χωρίς λόγο όπως υποστηρίζουν οι φίλου του νεκρού «τους ζήτησε να φύγουν από το μαγαζί» και τότε άρχισε η επίθεση σε βάρους τους. Οπως φέρεται να είπαν στους αστυνομικούς «άρχισαν να δέχονται μπουνιές και καρεκλιές από τα έξι άτομα εντός του καταστήματος», με τον 30χρονο φίλος του, να τραυματίζεται θανάσιμα.

ΟΙ ΕΡΕΥΝΕΣ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών κατηγορουμένων, αλλά και η ταυτοποίηση των υπόλοιπων ατόμων που συμμετείχαν στη θανάσιμη επίθεση. Οπως μετέφεραν αστυνομικές πηγές στο pelop.gr, δεν αποκλείται τα δυο αδέλφια και ο πυγμάχος, να κρύβονται εκτός πόλης, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο να έχουν βρεί «καταφύγιο» σε περιοχή της Αττικής.

ΔΥΟ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ – «ΕΣΒΗΣΑΝ» ΤΙΣ ΚΑΜΕΡΕΣ

Στη σύλληψη των δυο ιδιοκτητών του νυχτερινού κέντρου προχώρησαν οι αστυνομικοί, με την κατηγορία της υπόθαλψης εγκληματίας και ψευδούς κατάθεσης.

Οι δυο συλληφθέντες όταν τους ζητήθηκε το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας που διαθέτει το κατάστημα, υποστήριξαν πως η επιχείρηση δεν «βιντεοσκοπείται», καθώς το καταγραφικό είχε παραδοθείπρο ημερών στον υπεύθυνο της εταιρείας φύλαξης. Ισχυρισμός που καταρρίφθηκε από τον ίδιο, με τον άνδρα να υποστηρίζει πως επέστρεψε στους επιχειρηματίες το καταγραφικό πριν από περίμου ένα μήνα.

«Ηταν σημαντικό να είχαμε το βίντεο, αλλά ως φαίνεται φρόντισαν και το έσβησαν», ανέφερε αστυνομική πηγή στο pelop.gr.

