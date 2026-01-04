Πάτρα: Συνελήφθησαν οι δύο ιδιοκτήτες του νυχτερινού κέντρου για τον θάνατο του 30χρονου

Στη σύλληψη των δύο ιδιοκτητών του νυχτερινού κέντρου που βρίσκεται στην Αγίου Ανδρέου και Γούναρη προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές, στο πλαίσιο της έρευνας για τον φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου, που συγκλόνισε την Πάτρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν καθώς, όπως προκύπτει από την προανακριτική διαδικασία, το οπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας εντός του καταστήματος έχει καταστραφεί. Το συγκεκριμένο υλικό θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο για τις Αρχές, καθώς θα μπορούσε να ρίξει φως στις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το τραγικό περιστατικό.

Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία, αλλά και για ψευδή κατάθεση. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη δεύτερη κατηγορία, φέρονται –κατά τις ίδιες πληροφορίες– να υποστήριξαν ενώπιον των αστυνομικών ότι οι κάμερες ασφαλείας δεν βρίσκονταν στο κατάστημα, καθώς είχαν παραδοθεί στον ιδιοκτήτη της εταιρείας security.

Ωστόσο, ο τελευταίος διέψευσε τον ισχυρισμό αυτό, δηλώνοντας ότι το καταγραφικό σύστημα είχε επιστραφεί στους ιδιοκτήτες του καταστήματος εδώ και περίπου έναν μήνα, γεγονός που ενίσχυσε τις υποψίες των Αρχών και οδήγησε στις συλλήψεις.

Νωρίτερα, έξι ακόμη άτομα είχαν προσαχθεί στην Αστυνομία για την ίδια υπόθεση. Πρόκειται για τρεις αλλοδαπές εργαζόμενες στο νυχτερινό κέντρο και τρία άτομα από την παρέα του θύματος, οι οποίοι κατέθεσαν στο πλαίσιο της έρευνας.

Υπενθυμίζεται ότι οι αστυνομικές Αρχές εξακολουθούν να αναζητούν τρία ακόμη άτομα, τα οποία έχουν κατονομαστεί ως οι βασικοί δράστες του επεισοδίου. Το περιστατικό φέρεται να ξεκίνησε έπειτα από παρεξήγηση ανάμεσα σε δύο παρέες, εξελίχθηκε σε σφοδρή συμπλοκή και είχε ως αποτέλεσμα ο 30χρονος να δεχθεί βάναυσα χτυπήματα στο κεφάλι, που οδήγησαν στον θάνατό του.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται περαιτέρω εξελίξεις τις επόμενες ώρες.

