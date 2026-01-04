Πάτρα: Οκτώ προσαγωγές για το φονικό ξυλοδαρμό του 30χρονου σε νυχτερινό κέντρο

Σε οκτώ προσαγωγές προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στο πλαίσιο της εντατικής έρευνας για τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 30χρονου Κώστα, ο οποίος σημειώθηκε τα ξημερώματα σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το μοιραίο περιστατικό εκτυλίχθηκε ενώ δύο διαφορετικές παρέες διασκέδαζαν στον ίδιο χώρο. Για ασήμαντη αφορμή, όπως αναφέρουν συγγενικά πρόσωπα του θύματος, προκλήθηκε ένταση, η οποία πολύ γρήγορα κλιμακώθηκε και εξελίχθηκε σε σφοδρή συμπλοκή.

Κατά τη διάρκειά της, ο 30χρονος δέχθηκε βάναυσα χτυπήματα, κυρίως στο κεφάλι αλλά και στο σώμα, με αποτέλεσμα να καταρρεύσει. Άτομα του συγγενικού και φιλικού του περιβάλλοντος τον μετέφεραν άμεσα στο νοσοκομείο, ωστόσο, παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε στα σοβαρά τραύματά του λίγη ώρα αργότερα.

Η Αστυνομία συλλέγει καταθέσεις, υλικό από κάμερες ασφαλείας και κάθε διαθέσιμο στοιχείο, προκειμένου να διακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού και να αποδοθούν ευθύνες. Οι προσαχθέντες εξετάζονται στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας, ενώ δεν αποκλείονται περαιτέρω εξελίξεις τις επόμενες ώρες.

Αντίποινα μετά τον θάνατο του 30χρονου: Καταστροφές σε κατάστημα στα Προσφυγικά της Πάτρας

Σε κλίμα έντονης οργής και αναστάτωσης εξελίχθηκαν τα γεγονότα στην Πάτρα λίγες ώρες μετά τον τραγικό θάνατο του 30χρονου Κώστα, καθώς σημειώθηκαν αντίποινα σε άλλο κατάστημα που ανήκει στον ίδιο ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου όπου εκτυλίχθηκε η θανατηφόρα συμπλοκή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδα Ρομά προκάλεσε εκτεταμένες φθορές σε καφενείο που λειτουργεί στην περιοχή των Προσφυγικών. Το κατάστημα υπέστη σοβαρές ζημιές τόσο στον εξοπλισμό όσο και στον εσωτερικό του χώρο, με εικόνες καταστροφής να μαρτυρούν την ένταση που επικράτησε.

Οι καταστροφές σημειώθηκαν υπό το βάρος της οργής που ακολούθησε τον θάνατο του 30χρονου, με τις Αρχές να κινητοποιούνται άμεσα για την αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωσης. Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο, ενώ αυξήθηκαν τα μέτρα ασφαλείας και σε άλλα σημεία της πόλης.

Την ίδια ώρα, το νυχτερινό κέντρο όπου δέχθηκε τη φονική επίθεση ο Κώστας παραμένει υπό αυστηρή αστυνομική φύλαξη. Κλούβες των ΜΑΤ έχουν αναπτυχθεί τόσο έξω από το κατάστημα όσο και σε παρακείμενους δρόμους, καθώς οι Αρχές εκφράζουν φόβους για νέες εντάσεις ή επεισόδια.

Η κατάσταση παρακολουθείται στενά, με την ΕΛ.ΑΣ. να βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, ενώ η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη από τα γεγονότα.

