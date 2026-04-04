Πάτρα: Καταγγελία 25χρονου για επίθεση στο κέντρο από κουκουλοφόρους – Εξετάζεται ιδεολογικό κίνητρο

Υπόθεση επίθεσης σε βάρος 25χρονου ερευνούν οι αστυνομικές αρχές στην Πάτρα, μετά από καταγγελία για επεισόδιο που σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στο κέντρο της πόλης. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο ίδιος, δέχθηκε χτυπήματα από ομάδα ατόμων με καλυμμένα πρόσωπα, ενώ εκτιμά ότι πίσω από την επίθεση ενδέχεται να κρύβεται ιδεολογικό υπόβαθρο.

Πάτρα: Καταγγελία 25χρονου για επίθεση στο κέντρο από κουκουλοφόρους – Εξετάζεται ιδεολογικό κίνητρο
04 Απρ. 2026 11:58
Pelop News

Καταγγελία για επίθεση από ομάδα ατόμων υπέβαλε ένας 25χρονος στην Αστυνομία, για περιστατικό που, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής 3 Απριλίου στο κέντρο της Πάτρας, στη συμβολή των οδών Καραϊσκάκη και Γεροκωστοπούλου.

Όπως ανέφερε στις αρχές, οι δράστες είχαν καλυμμένα τα πρόσωπά τους με κουκούλες τύπου full face, ενώ ένας από αυτούς φέρεται να κρατούσε μεταλλικό αντικείμενο. Ο ίδιος υποστήριξε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης δέχθηκε χτυπήματα στο κεφάλι και το πρόσωπο.

Η Αστυνομία εξετάζει πλέον τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες εκτυλίχθηκε το περιστατικό, ενώ ο 25χρονος φέρεται να εκτιμά ότι η επίθεση είχε ιδεολογικό κίνητρο. Για την υπόθεση έχει σχηματιστεί δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών, οι οποίοι αναζητούνται, με την έρευνα να βρίσκεται σε εξέλιξη.

