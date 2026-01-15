Πάτρα: Καταγγελία για παρεμβάσεις στις εκλογές του Σωματείου στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»

Για αθέμιτες πρακτικές και απόπειρα χειραγώγησης της εκλογικής διαδικασίας στο Σωματείο Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου Πατρών «Άγιος Ανδρέας» κάνει λόγο συνδικαλιστική παράταξη, με ανακοίνωσή της.

Πάτρα: Καταγγελία για παρεμβάσεις στις εκλογές του Σωματείου στο Νοσοκομείο «Άγιος Ανδρέας»
15 Ιαν. 2026 14:20
Pelop News

Ανακοίνωση–καταγγελία για πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, συνιστούν απόπειρα χειραγώγησης της εκλογικής διαδικασίας στο Σωματείο Εργαζομένων του Γενικό Νοσοκομείο Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας» εξέδωσε η συνδικαλιστική παράταξη «Συνδικαλιστικό Νυστέρι».

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για «νέες πρακτικές προεκλογικού αγώνα» ενόψει των επικείμενων εκλογών του Σωματείου, με αιχμές για συνεργασία της Διοίκησης του νοσοκομείου με τη συνδικαλιστική παράταξη ΑΚΕ, με στόχο –όπως αναφέρεται– την άγρα ψήφων και υποψηφίων.

Η παράταξη καταγγέλλει ότι τέως ανώτατο στέλεχος του νοσοκομείου, χωρίς θεσμικό ρόλο, φέρεται να παρεμβαίνει προσεγγίζοντας εργαζόμενους προκειμένου να είναι υποψήφιοι με συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο, κάνοντας λόγο για πρακτικές «που παραπέμπουν στο παρελθόν» και «δεν περιποιούν τιμή».

Παράλληλα, στην ανακοίνωση επισημαίνεται ότι βασική προϋπόθεση για τη λειτουργία ενός σωματείου είναι ο σεβασμός στο δημοκρατικό δικαίωμα της ελεύθερης βούλησης και στην προσωπικότητα των εργαζομένων, ενώ τίθενται ερωτήματα για τους λόγους που –κατά την άποψη των καταγγελλόντων– υπάρχει «σπουδή να τεθεί το Σωματείο υπό τον έλεγχο της Διοίκησης μέσω της ΑΚΕ».

Όπως αναφέρεται, η συγκεκριμένη τακτική εκτιμάται ότι αποσκοπεί στην πλήρη χειραγώγηση και αποδυνάμωση του Σωματείου, ώστε –σύμφωνα με την ανακοίνωση– «να πέσει σιγή ασυρμάτου» και να φιμωθεί η φωνή των εργαζομένων.

Η ανακοίνωση καταλήγει με την επισήμανση ότι «τις απαντήσεις θα τις δώσουν οι συνάδελφοι στην κάλπη».

