Πάτρα – Καταγγελία Γονέων για Ειδικό Σχολείο Αυτισμού: «Προστατεύστε τα παιδιά μας»

Με κατεπείγουσα καταγγελία, στην τοπική διοίκηση της εκπαίδευσης, στο υπουργείο Παιδείας και στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Πατρών για περιστατικά σωματικής και ψυχολογικής βίας κατά μαθητών στο 4ο Ειδικό Σχολείο Αυτισμού Πατρών, το Σωματείο Γονέων και Φίλων των Ατόμων με Αυτισμό «ΜΙΤΟΣ» ζητά την άμεση λήψη μέτρων.

Οπως δήλωσε στην «Π» ο γιατρός και πρόεδρος του Σωματείου Θωμάς Γκορίλας, η κακοποιητική συμπεριφορά εκπαιδευτικού εις βάρος των παιδιών αποκαλύφθηκε από τα όσα κατήγγειλε δασκάλα παράλληλης στήριξης.

«Εμείς αυτό που ζητάμε είναι η προστασία των παιδιών που δεν έχουν φωνή για να περιγράψουν τα όσα βιώνουν. Και φυσικά η προστασία των εκπαιδευτικών και του λοιπού προσωπικού που καθημερινά δίνει μάχη στα σχολεία που φοιτούν παιδιά με αναπηρίες» δήλωσε στη «Π» ο κ. Γκορίλας.

Οπως εξηγεί ο ίδιος «έχουν γίνει εξαιρετικά σοβαρές καταγγελίες για άσκηση σωματικής και ψυχολογικής βίας εις βάρος μαθητών. Ενδεικτικά, σας αναφέρω ότι υπάρχει καταγγελία για δασκάλα του σχολείου ότι χτύπησε παιδί επειδή δεν άντεχε να ακούει τον θόρυβο που έκανε χτυπώντας ένα παιχνίδι πάνω στο τραπέζι. Υπάρχουν καταγγελίες ότι η διεύθυνση του σχολείου αυτού κλειδώνει όλες τις πόρτες και δεν αφήνει τα παιδιά να βγουν στο διάλειμμα στο προαύλιο διότι φοβάται μήπως συμβεί κάτι. Και πολλά άλλα τα οποία ζητάμε να διερευνηθούν και εφόσον αποδειχτεί ότι πράγματι συμβαίνουν, να ληφθούν τα απαιτούμενα μέτρα»

Μέσω της καταγγελίας, η διοίκηση του Σωματείου εκφράζει την ανησυχία των γονιών.

«Επισημαίνουμε ότι οι μαθητές με αυτισμό αποτελούν μια ιδιαίτερα ευάλωτη πληθυσμιακή ομάδα. Η έλλειψη λεκτικής επικοινωνίας, σε πολλές περιπτώσεις, τους στερεί τη δυνατότητα να καταγγείλουν οι ίδιοι την κακοποίηση, καθιστώντας τους ανυπεράσπιστους απέναντι σε αυταρχικές και παράνομες συμπεριφορές».

Οι γονείς και μέλη του Σωματείου ζητούν εγγράφως την άμεση ενημέρωσή τους για τα ακόλουθα:

​Διοικητικές Ενέργειες: Σε ποιες συγκεκριμένες ενέργειες έχει προβεί η Διεύθυνσή σας για τη διερεύνηση των καταγγελλομένων; Εχει διαταχθεί Ενορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία;

​Μέτρα Προστασίας Μαθητών: Εχουν τεθεί σε διαθεσιμότητα ή απομακρυνθεί από τα καθήκοντά τους οι εμπλεκόμενοι εκπαιδευτικοί και το προσωπικό μέχρι την οριστική διαλεύκανση της υπόθεσης; Επιπλέον, ποια διοικητικά μέτρα έχουν ληφθεί αναφορικά με τις ευθύνες της Διεύθυνσης του Σχολείου;

​Ψυχολογική Αποκατάσταση: Ποια μέτρα έχουν ληφθεί για την ουσιαστική στήριξη των παιδιών-θυμάτων και των οικογενειών τους από εξειδικευμένους ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς εντός του σχολικού πλαισίου;

​Πρόληψη και Εποπτεία: Ποιο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο της Περιφερειακής Διεύθυνσης για την ενίσχυση της εποπτείας στο εν λόγω σχολείο, ώστε να διασφαλιστεί η σωματική ακεραιότητα και η ψυχική υγεία των μαθητών στο μέλλον;

Καταλήγοντας, δηλώνουν ότι θα παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υπόθεσης. «Δεν θα επιτρέψουμε καμία προσπάθεια συγκάλυψης, ολιγωρίας ή κωλυσιεργίας, καθώς η σιωπή απέναντι στη βία κατά παιδιών ισοδυναμεί με συνενοχή».

Δελέγκος: Έχουμε λάβει μέτρα

Η «Π» απευθύνθηκε για το θέμα αυτό στον περιφερειακό διευθυντή της Εκπαίδευσης Νικόλαο Δελέγκο, ο οποίος δήλωσε ότι είναι γνώστης του θέματος και έχει ήδη προχωρήσει στις προβλεπόμενες διαδικασίες.

«Πράγματι υπάρχει θέμα στο συγκεκριμένο σχολείο. Εχουμε ήδη μετακινήσει μία εκπαιδευτικό και είναι σε εξέλιξη Ενορκη Διοικητική Εξέταση. Ανάλογα με τα αποτελέσματα της έρευνας θα προχωρήσουμε και στη λήψη επιπλέον μέτρων. Δεν έχουμε αφήσει τίποτα στην τύχη του. Εχουμε λάβει μέτρα».

Παράλληλα, ο κ. Δελέγκος δηλώνει στην «Π» ότι είναι σε επικοινωνία με τους γονείς. «Την ερχόμενη Παρασκευή έχουμε προγραμματίσει συνάντηση για το θέμα αυτό με τον κ. Γκορίλα και τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Αναπήρων Αντώνη Χαροκόπο. Η προστασία των παιδιών και η ομαλή λειτουργία των σχολικών κοινοτήτων είναι καθημερινή μας μέριμνα».

