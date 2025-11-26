Πάτρα: Καταγγελία στο pelop.gr για κτίριο της Κανακάρη

Στην οδό Κανακάρη 180, ένα δημόσιο κτήριο που ανήκει στον Δήμο εδώ και δεκαετίες συνεχίζει να παραμένει εγκαταλελειμμένο και χωρίς ουσιαστική συντήρηση, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης. Καθημερινά από το σημείο διέρχονται χιλιάδες οχήματα και δίκυκλα, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Παρά την τοποθέτηση μεταλλικής σιδηροκατασκευής στην πρόσοψη ως προσωρινό μέτρο προστασίας, η κατάσταση του κτηρίου προκαλεί ανησυχία. Σοβάδες που αποκολλώνται και φθορές της παλιάς τοιχοποιίας μπορούν ανά πάσα στιγμή να πέσουν στον δρόμο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο πεζούς και οδηγούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη μέσω του τηλεφώνου 6909196125 και μέσω της γραμμής στάλθηκε η καταγγελία από συμπολίτη για το κτίριο, με ιστορική και αρχιτεκτονική αξία, παραμένει εγκαταλελειμμένο για δεκαετίες χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση για αποκατάσταση ή ασφαλή αξιοποίηση. Η παρουσία μεταλλικών υποστυλωμάτων δεν αποτελεί λύση μακράς διάρκειας και δεν εξασφαλίζει πραγματική προστασία για τους πολίτες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να παρέμβουν άμεσα, με έλεγχο, συντήρηση ή ακόμα και αναστήλωση του ακινήτου, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια και να τερματιστεί μια χρόνια κατάσταση εγκατάλειψης που θέτει καθημερινά σε κίνδυνο τους διερχόμενους.

