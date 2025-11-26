Πάτρα: Καταγγελία στο pelop.gr για κτίριο της Κανακάρη

Επικίνδυνο εγκαταλελειμμένο δημόσιο κτίριο στην οδό Κανακάρη 180 – Χρόνιο ζήτημα ασφάλειας στο κέντρο της Πάτρας

Πάτρα: Καταγγελία στο pelop.gr για κτίριο της Κανακάρη
26 Νοέ. 2025 17:00
Pelop News

Στην οδό Κανακάρη 180, ένα δημόσιο κτήριο που ανήκει στον Δήμο εδώ και δεκαετίες συνεχίζει να παραμένει εγκαταλελειμμένο και χωρίς ουσιαστική συντήρηση, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ένα από τα πιο πολυσύχναστα σημεία της πόλης. Καθημερινά από το σημείο διέρχονται χιλιάδες οχήματα και δίκυκλα, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη.

Παρά την τοποθέτηση μεταλλικής σιδηροκατασκευής στην πρόσοψη ως προσωρινό μέτρο προστασίας, η κατάσταση του κτηρίου προκαλεί ανησυχία. Σοβάδες που αποκολλώνται και φθορές της παλιάς τοιχοποιίας μπορούν ανά πάσα στιγμή να πέσουν στον δρόμο, θέτοντας σε άμεσο κίνδυνο πεζούς και οδηγούς.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη μέσω του τηλεφώνου 6909196125 και μέσω της γραμμής στάλθηκε η καταγγελία από συμπολίτη για το κτίριο, με ιστορική και αρχιτεκτονική αξία, παραμένει εγκαταλελειμμένο για δεκαετίες χωρίς καμία ουσιαστική παρέμβαση για αποκατάσταση ή ασφαλή αξιοποίηση. Η παρουσία μεταλλικών υποστυλωμάτων δεν αποτελεί λύση μακράς διάρκειας και δεν εξασφαλίζει πραγματική προστασία για τους πολίτες.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να παρέμβουν άμεσα, με έλεγχο, συντήρηση ή ακόμα και αναστήλωση του ακινήτου, ώστε να διασφαλιστεί η δημόσια ασφάλεια και να τερματιστεί μια χρόνια κατάσταση εγκατάλειψης που θέτει καθημερινά σε κίνδυνο τους διερχόμενους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
18:00 Τραβούν χειρόφρενο και τα ταξί της Πάτρας – Πότε θα απεργήσουν
17:51 Μέλισσα τσίμπησε 50χρονο οδηγό και πέθανε!
17:41 Ο καιρός αγριεύει περισσότερο! Ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Δυτική Ελλάδα και όλη τη χώρα
17:28 «Με κατήγγειλαν γιατί τους έπιασα να κλέβουν» ισχυρίζεται ο ιερέας που κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση 5 ανήλικων αγοριών
17:21 Παραιτήθηκε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς!
17:16 Πιερρακάκης: Πυρήνας της πολιτικής μας η αφαίρεση εμποδίων για τις οικογένειες και τους νέους
17:08 Για τη μετατροπή των συμβάσεων 46 εργαζομένων του ΚΟΔΗΠ από ορισμένου σε αορίστου χρόνου.
17:00 Πάτρα: Καταγγελία στο pelop.gr για κτίριο της Κανακάρη
16:51 Το Ανώτατο Δικαστήριο της Γαλλίας επικύρωσε την καταδίκη του Σαρκοζί
16:43 Η Ρωσία συμφωνεί για ειρήνη με την Ουκρανία αλλά όχι σε όλα – Σε τι λέει «ναι» ο Πούτιν
16:35 Πετροχημικά με αρνητικό ανθρακικό αποτύπωμα: Η καινοτομία του έργου ECOLEFINS
16:27 Πάτρα: Ο Δήμος ξήλωσε αφίσες στο κέντρο – Μεγάλη επιχείρηση αποκαθήλωσης ΦΩΤΟ
16:19 Μηνύματα από την ΑΑΔΕ σε 100.000 δικαιούχους επιστροφών και επιδοτήσεων να καταχωρήσουν ΙΒΑΝ
16:11 Πάτρα – Νοσοκομείο «Αγιος Ανδρέας»: Στόχος η αύξηση κλινών σε 520
15:58 AOZ Κύπρου – Λιβάνου: Νέο κεφάλαιο για τα ενεργειακά και γεωπολιτικά δεδομένα στην Ανατολική Μεσόγειο
15:50 Γέρακας: Συνελήφθη 27χρονος που έτρεχε με 162 χλμ. στην Λεωφόρο Μαραθώνος
15:41 Χονγκ Κονγκ: Τουλάχιστον 13 νεκροί από τη φωτιά σε ουρανοξύστες ΒΙΝΤΕΟ
15:32 Επιστολή Καραχάλιου σε Κυρανάκη: «Ανοιχτός διάλογος» για το τρένο χωρίς το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας
15:24 Ανανεωμένο σε νέα διεύθυνση το κατάστημα ΔΕΗ στην Καλαμάτα
15:16 Πρώτη συνάντηση για την 1η Γιορτή Αποκριάτικων Παραδοσιακών Δρώμενων από την Ελλάδα και το εξωτερικό
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ