Πάτρα: Καταγγελίες κατοίκων έστειλαν άνδρα στο αυτόφωρο για διατάραξη κοινής ησυχίας

Στα χέρια της αστυνομίας βρέθηκε τα ξημερώματα της Τετάρτης ένας ημεδαπός άνδρας στην Πάτρα, μετά από πολλαπλές καταγγελίες για έντονη όχληση στη γειτονιά του.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Άμεσης Δράσης Πατρών, οι οποίοι έσπευσαν στο σημείο και διαπίστωσαν πως ο άνδρας διατάρασσε συνεχόμενα την κοινή ησυχία.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των διατάξεων περί κοινής ησυχίας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



