Πάτρα: Καθαρίστηκε η περιοχή μεταξύ των σχολείων Ανθούπολης και του Αρχαιολογικού Μουσείου

Εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων συνέχισαν σήμερα εκτεταμένο καθαρισμό της περιοχής μεταξύ του σχολικού συγκροτήματος της Ανθούπολης (15ο Γυμνάσιο, Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο Λύκειο, 1ο Λύκειο Πάτρας) και του Νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Πάτρας.

Οι εργασίες καθαρισμού και αποψίλωσης θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Ο Δήμος ενόψει και της έναρξης της αντιπυρικής περιόδου για το 2026, έχοντας ως προτεραιότητα την αποτελεσματικότερη θωράκιση της ζωής και των περιουσιών των πολιτών, θα προχωρήσει στον καθαρισμό και την αποψίλωση των δημοσίων χώρων της πόλης, με στόχο τον περιορισμό του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς.

