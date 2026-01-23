Πάτρα: Κάτοικοι στην Εγλυκάδα εκπέμπουν σήμα κινδύνου – «Βοηθήστε, γίναμε ΧΥΤΑ»

Γειτονιές της Πάτρας που έγιναν εργοτάξια χωρίς να το θέλουν.

23 Ιαν. 2026 16:00
Pelop News

«Θέλουμε η γειτονιά μας να προσφέρει ποιότητα ζωής σε εμάς και στα παιδιά μας και να μην είναι χωματερή».

Αυτό το παράπονο μετέφεραν στην «Π» κάτοικοι της Εγλυκάδας, με αφορμή το γεγονός ότι χώροι στις οδούς Πρωτογένους και Κλεάρχου (λίγο πιο κάτω από την πλατεία Γηροκομείου) έχουν μετατραπεί σε σημεία εναπόθεσης μπαζών, αδρανών υλικών. απορριμμάτων και άλλων άχρηστων αντικειμένων. Η επιτόπια αυτοψία μας, στην περιοχή επιβεβαίωσε τις διαμαρτυρίες των κατοίκων, οι οποίοι μέσω της δημοσιοποίησης του προβλήματος ευελπιστούν σε ανταπόκριση των υπευθύνων φορέων.

Λόφοι από μπάζα και αδρανή υλικά σε γειτονιά της Εγλυκάδας που έχει μετατραπεί σε εργοτάξιο

«Πρόκειται για χώρους που γνωρίζουμε ότι είχαν απαλλοτριωθεί, για να γίνουν δρόμοι και να γεμίσει η περιοχή μας με πράσινο, αλλά εν τέλει μόνον αυτό δεν συνέβη», μας είπε ο Γ.Α., κάτοικος της περιοχής και πρόσθεσε τα εξής: «Στην ουσία έχουν δημιουργηθεί δύο εργοτάξια, στα οποία γίνεται εναπόθεση αδρανών υλικών και μπάζων σε απόσταση 250 μέτρων. Σαν να μην έφταναν οι σπασμένοι δρόμοι στην περιοχή μας, αναγκαζόμαστε να ζούμε σε σκουπιδότοπους, καθώς διάφοροι μεταφέρουν στα δυο συγκεκριμένα σημεία ό,τι πιο άχρηστο έχουν». Οι κάτοικοι αποκάλυψαν στην «Π» ότι είχαν συγκεντρώσει στο παρελθόν υπογραφές για να αξιοποιηθεί ο χώρος, αλλά δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη, με αποτέλεσμα να ξεκινούν και πάλι τη διαμαρτυρία τους.

Η «Π» επικοινώνησε με τον αντιδήμαρχο Εργων Παναγιώτη Μελά, ο οποίος δεσμεύθηκε ότι θα εξετάσει το πρόβλημα και θα μεριμνήσει για την επίλυσή του, ερχόμενος σε επαφή με τους κατοίκους.

