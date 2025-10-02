Πάτρα: Κινητοποίηση αλληλεγγύης σήμερα για την Παλαιστίνη

Η κινητοποίηση γίνεται λίγες ώρες μετά την αναχαίτιση από Ισραηλινές δυνάμεις της  νηοπομπής του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας»,  στη Γάζα.

02 Οκτ. 2025 8:50
Συγκέντρωση αλληλεγγύης με σύνθημα «Λευτεριά στην Παλαιστίνη», έχει προγραμματιστεί για σήμερα Πέμπτη 2/10/2025, στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Γεωργίου.

Η κινητοποίηση γίνεται λίγες ώρες μετά την αναχαίτιση από Ισραηλινές δυνάμεις της  νηοπομπής του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF), που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις.

Γάζα: Το Ισραήλ αναχαίτισε τουλάχιστον 13 σκάφη του στολίσκου «Sumud», συνελήφθησαν Ελληνες ΒΙΝΤΕΟ

