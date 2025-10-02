Γάζα: Το Ισραήλ αναχαίτισε τουλάχιστον 13 σκάφη του στολίσκου «Sumud», συνελήφθησαν Ελληνες ΒΙΝΤΕΟ

Διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αναχαιτιση από Ισραηλινές δυνάμεις της νηοπομπής του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF), που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ανάμεσα στα πλοία που αναχαιτίστηκαν είναι και το «Οξυγόνο».

Γάζα: Το Ισραήλ αναχαίτισε τον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας, καταγγελίες για «παράνομες» συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ

Israel ha interceptado en aguas internacionales a la Flotilla Global Sumud. Los activistas denuncian piratería de Estado, uso de cañones de agua y amenazas a civiles desarmados, mientras Israel acusa sin pruebas de vínculos con Hamás, un patrón recurrente para justificar ataques. pic.twitter.com/jUT94F8Kho — Historiente (@historiente) October 1, 2025

Στα χέρια Ισραηλινών οι Έλληνες πολίτες

Όπως μεταδίδει το March to Gaza Greece, «το πλοίο Οξυγόνο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της θάλασσας».

Το κράτος του Ισραήλ έχει συλλάβει και κρατά παράνομα Έλληνες πολίτες σε διεθνή ναυτικά ύδατα, σύμφωνα με καταγγελίες. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, τα μέλη του στόλου μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος, παρά τη θέλησή τους.

🚨Detik-detik cemas ini dirakam melalui kamera litar tertutup kapal utama Global Sumud Flotilla, iaitu Kapal Alma, ketika ia dipintas oleh rejim Zionis di perairan antarabangsa. No More Silence. No More Siege.#BreakTheSiege #SumudNusantara #NusantaraForGaza pic.twitter.com/Mw1dAgsX5q — Cinta Gaza Malaysia – CGM (@cintagaza_my) October 1, 2025

Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί επιθέσεις με κανόνια νερού εναντίον του στόλου.Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό σε τι κατάσταση βρίσκονται τα υπόλοιπα πλοία της ελληνικής αποστολής «Παύλος Φύσσας», «Ηλέκτρα», «Αχέντ Ταμίμι», «Βαγγέλης Πισσίας», «Free Willy».

Watch | Israeli occupation forces terrorizing the Greek “Oxygono” vessel of the Global Sumud Flotilla with water cannons pic.twitter.com/iBU6vDMOlV — Quds News Network (@QudsNen) October 2, 2025

Αντιδράσεις

Από την πλευρά του, ο στολίσκος έδωσε στη δημοσιότητα πολλά βίντεο στο Telegram με μηνύματα ακτιβιστών που βρίσκονταν στα πλοία, ορισμένοι εκ των οποίων κρατούσαν τα διαβατήριά τους και δήλωναν ότι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ παρά τη θέλησή τους, υπογραμμίζοντας πως η αποστολή τους είναι μια μη βίαιη ανθρωπιστική ενέργεια.

Η πορεία των σκαφών στη Μεσόγειο προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, με χώρες όπως η Τουρκία, η Ισπανία και η Ιταλία να στέλνουν πλοία ή drones σε περίπτωση που χρειαστεί να βοηθήσουν τους πολίτες τους, ενώ το Ισραήλ εξέδωσε επανειλημμένα προειδοποιήσεις να κάνουν μεταβολή.

Η Τουρκία χαρακτήρισε μέσω του υπουργείου Εξωτερικών την ισραηλινή «επίθεση» εναντίον του στολίσκου «τρομοκρατική ενέργεια» που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές αθώων πολιτών. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, διέταξε την Τετάρτη την απέλαση ολόκληρης της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής από τη χώρα, μετά τη σύλληψη δύο Κολομβιανών που επέβαιναν στον στολίσκο.

Το Ισραήλ δεν έχει πρέσβη στην Κολομβία από πέρυσι. Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραχίμ, καταδίκασε την Πέμπτη την ισραηλινή αναχαίτιση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ συνέλαβαν οκτώ Μαλαισιανούς.

Η αναχαίτιση του στολίσκου πυροδότησε διαδηλώσεις στην Ιταλία και την Κολομβία. Στην Ιταλία, συνδικάτα κήρυξαν γενική απεργία για την Παρασκευή σε ένδειξη αλληλεγγύης με τον διεθνή στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το Ισραήλ είχε προηγουμένως προειδοποιήσει τον στολίσκο ότι πλησίαζε σε ενεργή εμπόλεμη ζώνη και παραβίαζε έναν νόμιμο αποκλεισμό, ζητώντας τους να αλλάξουν πορεία. Προσφέρθηκε, επίσης, να μεταφέρει την ανθρωπιστική βοήθεια με ασφάλεια μέσω επίσημων καναλιών προς τη Γάζα.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



