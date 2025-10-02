Γάζα: Το Ισραήλ αναχαίτισε τουλάχιστον 13 σκάφη του στολίσκου «Sumud», συνελήφθησαν Ελληνες ΒΙΝΤΕΟ

Σύμφωνα με καταγγελίες το κράτος του Ισραήλ έχει συλλάβει και κρατά παράνομα Έλληνες πολίτες σε διεθνή ναυτικά ύδατα.

Γάζα: Το Ισραήλ αναχαίτισε τουλάχιστον 13 σκάφη του στολίσκου «Sumud», συνελήφθησαν Ελληνες ΒΙΝΤΕΟ
02 Οκτ. 2025 8:33
Pelop News

Διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η αναχαιτιση από Ισραηλινές δυνάμεις της  νηοπομπής του «Παγκόσμιου Στόλου Ανθεκτικότητας» (Global Sumud Flotilla, GSF), που επιχείρησε να σπάσει τον ναυτικό αποκλεισμό για να παραδώσει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα, προκαλώντας διεθνείς αντιδράσεις. Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, ανάμεσα στα πλοία που αναχαιτίστηκαν είναι και το «Οξυγόνο».

Γάζα: Το Ισραήλ αναχαίτισε τον στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας, καταγγελίες για «παράνομες» συλλήψεις ΒΙΝΤΕΟ

Στα χέρια Ισραηλινών οι Έλληνες πολίτες

Όπως μεταδίδει το March to Gaza Greece, «το πλοίο Οξυγόνο έχει αναχαιτιστεί από τις ισραηλινές δυνάμεις σε μια πράξη διεθνούς πειρατείας και κατά παράβαση του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της θάλασσας».

Το κράτος του Ισραήλ έχει συλλάβει και κρατά παράνομα Έλληνες πολίτες σε διεθνή ναυτικά ύδατα, σύμφωνα με καταγγελίες. Σύμφωνα με τις τελευταίες εξελίξεις, τα μέλη του στόλου μεταφέρονται σε άγνωστο μέρος, παρά τη θέλησή τους.

Γάζα: Το Ισραήλ αναχαίτισε τουλάχιστον 13 σκάφη του στολίσκου «Sumud», συνελήφθησαν Ελληνες ΒΙΝΤΕΟ

Νωρίτερα, είχαν προηγηθεί επιθέσεις με κανόνια νερού εναντίον του στόλου.Δεν έχει γίνει ακόμα γνωστό σε τι κατάσταση βρίσκονται τα υπόλοιπα πλοία της ελληνικής αποστολής «Παύλος Φύσσας», «Ηλέκτρα», «Αχέντ Ταμίμι», «Βαγγέλης Πισσίας», «Free Willy».

Αντιδράσεις

Από την πλευρά του, ο στολίσκος έδωσε στη δημοσιότητα πολλά βίντεο στο Telegram με μηνύματα ακτιβιστών που βρίσκονταν στα πλοία, ορισμένοι εκ των οποίων κρατούσαν τα διαβατήριά τους και δήλωναν ότι απήχθησαν και μεταφέρθηκαν στο Ισραήλ παρά τη θέλησή τους, υπογραμμίζοντας πως η αποστολή τους είναι μια μη βίαιη ανθρωπιστική ενέργεια.

Η πορεία των σκαφών στη Μεσόγειο προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον, με χώρες όπως η Τουρκία, η Ισπανία και η Ιταλία να στέλνουν πλοία ή drones σε περίπτωση που χρειαστεί να βοηθήσουν τους πολίτες τους, ενώ το Ισραήλ εξέδωσε επανειλημμένα προειδοποιήσεις να κάνουν μεταβολή.

Η Τουρκία χαρακτήρισε μέσω του υπουργείου Εξωτερικών την ισραηλινή «επίθεση» εναντίον του στολίσκου «τρομοκρατική ενέργεια» που έθεσε σε κίνδυνο τις ζωές αθώων πολιτών. Ο πρόεδρος της Κολομβίας, Γουστάβο Πέτρο, διέταξε την Τετάρτη την απέλαση ολόκληρης της ισραηλινής διπλωματικής αποστολής από τη χώρα, μετά τη σύλληψη δύο Κολομβιανών που επέβαιναν στον στολίσκο.

Το Ισραήλ δεν έχει πρέσβη στην Κολομβία από πέρυσι. Ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας, Ανουάρ Ιμπραχίμ, καταδίκασε την Πέμπτη την ισραηλινή αναχαίτιση, σημειώνοντας ότι οι δυνάμεις του Ισραήλ συνέλαβαν οκτώ Μαλαισιανούς.

Η αναχαίτιση του στολίσκου πυροδότησε διαδηλώσεις στην Ιταλία και την Κολομβία. Στην Ιταλία, συνδικάτα κήρυξαν γενική απεργία για την Παρασκευή σε ένδειξη αλληλεγγύης με τον διεθνή στολίσκο ανθρωπιστικής βοήθειας.

Το Ισραήλ είχε προηγουμένως προειδοποιήσει τον στολίσκο ότι πλησίαζε σε ενεργή εμπόλεμη ζώνη και παραβίαζε έναν νόμιμο αποκλεισμό, ζητώντας τους να αλλάξουν πορεία. Προσφέρθηκε, επίσης, να μεταφέρει την ανθρωπιστική βοήθεια με ασφάλεια μέσω επίσημων καναλιών προς τη Γάζα.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:44 Η «οικογένεια» της ΝΕΠ στον peloponnisos FM ΒΙΝΤΕΟ
10:40 Κλειστό επί διήμερο το ΚΕΠ Ρίου, οι ημερομηνίες
10:35 Πάτρα: Το Σάββατο 4/10 η παρουσίαση της ποιητικής συλλογής του Αντρέα Πολυκάρπου
10:34 Κακοκαιρία: Πού έπεσε η περισσότερη βροχή
10:31 Σύγκρουση δυο αεροσκαφών σε αεροδρόμιο της Νεας Υόρκης
10:25 Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών: Περιμένοντας…ιατροδικαστή
10:23 Που θα δείτε τις μονομαχίες των Ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη
10:18 Αναστάτωση σε πτήση προς Αίγυπτο: Αναγκαστική προσγείωση στο Ηράκλειο, τι συνέβη
10:17 Κάτω Αχαΐα: Υγειονομικοί λειτουργούσαν παράνομο ιατρείο – Μαστοράκου στην «Π»
10:11 Απόψε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στο Καλλιμάρμαρο, ανησυχία για τη βροχή
10:10 Διπλή μεταμόσχευση νεφρού στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ρίου
10:08 Οι σημερινές προβλέψεις για όλα τα ζώδια
10:01 Συνάντηση Κίμπερλι Γκίλφοϊλ με την Ελληνίδα πρέσβη στην Ουάσινγκτον
10:00 Η δημοσκόπηση έφτασε παντού! – Έντονο ενδιαφέρον από τα Εθνικά ΜΜΕ για την έρευνα της Data Consultants για την «Π»
9:57 Πόρος Κεφαλονιάς: Αυτοκίνητο «βούτηξε» στη θάλασσα, νεκρός ο οδηγός
9:56 Λιπαρά: Πως επηρεάζουν τον εγκέφαλο σε μόλις 4 ημέρες
9:49 Πάτρα: «Διάλογοι με την αρχαιότητα», σειρά εκδηλώσεων στο Πολύεδρο
9:47 Κακοκαιρία: Ήχησε το 112 και στη Λακωνία
9:38 Γαύδος: Νέα διάσωση 30 μεταναστών
9:34 ΒΙΝΤΕΟ από το ρεσάλτο Ισραηλινών δυνάμεων σε πλοίο ελληνικής αποστολής στη Γάζα
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 2/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ