Πάτρα: Κινητοποίηση της αστυνομίας για την εξαφάνιση 13χρονου από το Νοσοκομείο Ρίου

30 Μαρ. 2026 21:04
Pelop News

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Δευτέρας, όταν εξαφανίστηκε ένα 13χρονο αγόρι από την Παιδιατρική Κλινική του Νοσοκομείο Ρίου, όπου νοσηλευόταν.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ανήλικος αποχώρησε από τον χώρο χωρίς άδεια από το ιατρικό προσωπικό και χωρίς να γίνει αμέσως αντιληπτός.

Μόλις διαπιστώθηκε η απουσία του, ενημερώθηκαν άμεσα οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες ξεκίνησαν εκτεταμένες αναζητήσεις στην ευρύτερη περιοχή, ενώ κινητοποιήθηκαν και ειδικές δυνάμεις για τον εντοπισμό του.

Οι Αρχές καλούν όποιον έχει πληροφορίες για την τύχη του ανηλίκου να επικοινωνήσει άμεσα με την αστυνομία, επισημαίνοντας ότι κάθε λεπτό είναι κρίσιμο για την ασφάλειά του.

