Πάτρα: Κλάδεμα δένδρων στην Έλληνος Στρατιώτου την Κυριακή

Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, γίνεται γνωστό, ότι από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, και για 12 μέρες περίπου -αναλόγως των καιρικών συνθηκών- οι εργαζόμενοι του Τμήματος Πρασίνου, θα προχωρήσουν σε κλάδεμα δένδρων στην Έλληνος Στρατιώτου με καλαθοφόρο όχημα.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να υπάρξει μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας στον συγκεκριμένο δρόμο. Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις τυχόν σημάνσεις ή οδηγίες του προσωπικού.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



