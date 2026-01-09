Πάτρα: Κλάδεμα δένδρων στην Έλληνος Στρατιώτου την Κυριακή
Το Τμήμα Πρασίνου της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου θα πραγματοποιήσει εργασίες κλαδέματος
Από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Πρασίνου του Δήμου Πατρέων, γίνεται γνωστό, ότι από την Κυριακή 11 Ιανουαρίου, και για 12 μέρες περίπου -αναλόγως των καιρικών συνθηκών- οι εργαζόμενοι του Τμήματος Πρασίνου, θα προχωρήσουν σε κλάδεμα δένδρων στην Έλληνος Στρατιώτου με καλαθοφόρο όχημα.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών ενδέχεται να υπάρξει μερική παρεμπόδιση της κυκλοφορίας στον συγκεκριμένο δρόμο. Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι προσεκτικοί και να ακολουθούν τις τυχόν σημάνσεις ή οδηγίες του προσωπικού.
